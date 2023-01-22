الشحات أنور: تربطنى علاقة صداقة بـ«قفشة وكهربا» من لاعبى الأهلى

حل الشيخ، محمود الشحات أنور، القارئ العالمي للقرآن الكريم ضيفاً على برنامج "مساء DMC"، لتوضح رحلته مع قرأة القرآن الكريم في عدد من الدول.



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأحد، إنه تناول قرأة القرآن الكريم في حضور جماهيري كبير أيضًا في دولة جنوب إفريقيا، بعد أن قدم حفلة باكستان متابعاً: "أحببت ترتيل القرآن الكريم بسبب والدي".



وأكد أن مجلس القرآن الكريم له احترامه ولا بد من وجود الثقافة في سرادق التلاوة، متابعًا: "أحببت تلاوة القرآن من والدي الشيخ الشحات أنور وتعلم على يده الكثير من القراء".



وأردف محمود الشحات أنور، القارئ العالمي للقرآن الكريم: "تربطني علاقة صداقة بالفنان أحمد حلمي وعدد من لاعبي الأهلي من بينهم قفشة وكهربا".