الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مدير دار ريشة يكشف سبب الضجة حول كتاب «إمام وزعيم ما خفى بين الشعراوى وعادل إمام»

إمام وزعيم ما خفي
إمام وزعيم ما خفي بين الشعراوي وعادل إمام

كشف حسين عثمان مدير دار ريشة، سبب الضجة الجدل حول كتاب «إمام وزعيم ما خفي بين الشعراوي وعادل إمام»، للدكتور محمد الباز.

وقال عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، إن السبب يعود لسطحية استقبال الأشياء، والتعليق على الغلاف قبل النظر للمحتوى.

ولفت عثمان إلى أن دار ريشة لها 25 إصدارًا جديدًا معروضين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وأسعارهم تتراوح ما بين 60 جنيهًا و200 جنيه، قبل الخصم، منوهًا بوجود خصم 25%.

وأوضح أنه من بين الكتب، كتاب أحاديث السحاب، للكاتب الكبير عادل حمودة، وهو أحدث مؤلفاته، مردفًا: «عادل حمودة  له تجربة مهنية وإنسانية عمرها 50 سنة، تشعبت سياسيًا وفنيًا، والكتاب بمثابة زيارة جديدة للتاريخ».

دار ريشة إمام وزعيم ما خفي بين الشعراوي وعادل إمام الباز عادل امام الشعراوي

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