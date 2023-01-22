القيادة المركزية الأمريكية: اعتقال عنصرين من داعش فى عملية برية وجوية شرق سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، عن اعتقال عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي في عملية برية وجوية شرق سوريا، مشيرة إلى أن العملية في سوريا ستحد من قدرة داعش على تنفيذ عمليات إرهابية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وكان قد قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الأربعاء الماضي، إن بقاء خلايا تنظيم داعش الإرهابي في سوريا يشكل خطرًا على العراق والمنطقة، وفق وكالة الأنباء العراقية واع.

كما دعا حسين إلى إعادة فتح السفارة البلجيكية في بغداد.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، استقبل وزيرة خارجية بلجيكا حجة الحبيب، على هامش أعمال منتدى دافوس المنعقد في سويسرا، وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك، حسبما أشارت وكالة الأنباء العراقية في تقرير لها.

وأكد وزير الخارجية وفقًا للبيان على "ضرورة إعادة افتتاح السفارة البلجيكية في بغداد وجلب الاستثمارات وممثلي الشركات البلجيكية، لتكون منطلقًا للمساهمة في إعادة بناء البنى التحتية، وتفعيل العلاقات الاقتصادية من خلال مساهمة الشركات البلجيكية، في القطاعات كافة".