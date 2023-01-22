الأحد 22 يناير 2023
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عالم

رئيس أركان النرويج: الحرب أوقعت 180 ألف قتيل روسى و100 ألف أوكرانى

الحرب
الحرب

بعد عام تقريبًا على اندلاع الحرب في أوكرانيا، أوقعت المعارك 180 ألف قتيل أو جريح في صفوف الجيش الروسي و100 ألف في الجانب الأوكراني، إضافة إلى مقتل 30 ألف مدني، وفق تقديرات نشرها الأحد رئيس الأركان النرويجي.

واعلن رئيس الأركان النرويجي إريك كريستوفرسن في مقابلة مع قناة "تي في 2" أن "الخسائر في صفوف القوات الروسية باتت قريبة من 180 ألفًا بين قتيل أو جريح".

وأضاف الجنرال النرويجي أن "الخسائر الأوكرانية تخطت على الأرجح الـ100 ألف قتيل أو جريح، بالإضافة إلى ذلك قُتل نحو 30 ألف مدني في هذه الحرب الفظيعة".

فيما لم تقدم روسيا وأوكرانيا أي حصيلة موثوقة عن خسائرها منذ شهور.

وفي نوفمبر قال رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي، إن الجيش الروسي تكبد خسائر تزيد علي 100 ألف جندي بين قتيل أو جريح، مع حصيلة مماثلة "على الأرجح" في الجانب الأوكراني.

وأكد رئيس الأركان النرويجي، الأحد، أنه رغم خسائرها الفادحة فإن روسيا قادرة على مواصلة (هذه الحرب) لفترة طويلة مستشهدًا بقدرات موسكو في التعبئة وإنتاج الأسلحة، بحسب فرانس برس.

وتابع: "أكثر ما يقلق هو ما إذا كانت ستتمكن أوكرانيا من إبقاء سلاح الجو الروسي خارج الحرب"، في حين أنها تمكنت حتى الآن من إبقائه خارج الحرب إلى حد كبير "بفضل المضادات الجوية الأوكرانية".

الحرب أوكرانيا الجيش الروسي رئيس الأركان النرويجي القوات الروسية الخسائر الأوكرانية

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