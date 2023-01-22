شاهد المتسبب في دهس الطفل يوسف يقود بمنتهى السرعة (فيديو)

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على “فيسبوك”، فيديو لصبي عمره 16 عامًا، والمتهم بدهس الطفل يوسف داخل أحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول، حيث ظهر قائد السيارة وهو يقود سيارته بمنتهى التهور والرعونة.

وقد أبرز هذا الفيديو ما يقوم به الطفل المتهم بدهس يوسف بسرعة فائقة جدًا، وقد قام المتهم بحذفها عقب إخلاء سبيله بقرار من النيابة العامة، إلا أن رواد الفيسبوك قاموا بالتوصل لصفحته وإخراج هذه الفيديوهات.

حدَّدت جهات التحقيق المختصة بعد غد الثلاثاء، الموافق 24 يناير، أولى جلسات محاكمة الصبي المتهم بدهس الطفل يوسف، والتسبب في إصابته بإصابات بالغة، في منطقة التجمع الأول.

كانت قد أمرت النيابة بإخلاء سبيل المتهم، وإحالته للمحاكمة فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أن المتهم يبلغ من العمر 16 عامًا، وفي يوم الواقعة تحصل على مفتاح سيارة ملاكي خاصة بوالده وكان يسير بها بسرعة عالية، واصطدم المجني عليه، وعقب ذلك نجحت رجال المباحث في ضبطه.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وقوع حادث مروري ومصاب بأحد الشوارع داخل كمبوند بمنطقة التجمع الأول.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين إصابة طفل في العقد الثاني من العمر بعدما صدمته سيارة يقودها مراهق، وتم التحفظ على المتهم، ونقل المصاب في حالة حرجة للمستشفى، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.