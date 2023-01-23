«واحد من الناس» ينظم مسابقة لاكتشاف المواهب فى مجالات متعددة

نظم برنامج "واحد من الناس"، مسابقة لاكتشاف المواهب في العديد من المجالات مثل الغناء، والتمثيل، والإنشاد، وقراءة القرآن الكريم، والتأليف، والرسم، وذلك لمساعدة الشباب الموهوبين.

وقال الإعلامي عمرو الليثي، خلال تقديمه حلقة ببرنامجه "واحد من الناس"، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، إن الفيديوهات التي ستحصل على أكثر المشاهدات عبر صفحة البرنامج بموقع "فيس بوك"، سيتم استضافتهم في البرنامج، وذلك للمساعدة في شهرتهم وتعريف الجمهور بهم.

فيديوهات للمشاركين بالمسابقة

وعرض عمرو الليثي، فيديو لعدد من المواهب التي تلقى البرنامج فيديوهات لهم، وهم شادي شريف في قراءة القرآن الكريم، ومعتز صبري في تقليد أصوات الكرتون، وأحمد عبدالفتاح في تقليد نجوم زمان، وتامر في موهبة الرسم، ومحمد من ذوي الهمم في موهبة الغناء.