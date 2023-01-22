أول فنانة تشكيلية من المكفوفين: أرسم اللوحات دون مساعدة أحد

أكدت هند خليل أول فنانة تشكيلية من المكفوفين، إن الفن والرسم هو ما جعلها تحول الأمر من الظلام إلى النور وتجد طريق تسير فيه مرة أخرى لتحقق نجاحا في حياتها.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأحد، إنها تضع خامات نقطة خلف نقطة وتسير خطوة خطوة على اللوحة مثلما تسير خطوة خطوة على الأرض.

وتابعت خليل أن كل اللوحات هى من ترسمها بنفسها دون مساعدة أحد، وتحتاج فقط المساعدة للتفريق بين الأوان ولكن لا تطلب مساعدة أكثر من ذلك.