الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير اقتصادي يكشف سبب مساعدة بريطانيا لأوكرانيا رغم أزمتها الاقتصادية

كورونا
كورونا

قال نهاد إسماعيل الخبير الاقتصادي، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أفقدها من 15 إلى 20% من حجم تجارتها أي ما يعادل 20 مليار جنيه إسترليني.

أزمة كورونا تسببت بخسائر 400 مليار جنيه إسترليني لبريطانيا 

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع النشرة الإخبارية"، لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن أزمة كورونا تسببت في خسائر لبريطانيا وصلت إلى 400 مليار جنيه استرليني، وجاءت بعدها الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في أزمة طاقة وارتفاع أسعار، مؤكدًا أن المواطن البريطاني يشعر أن قوته الشرائية تآكلت، ولم يعد راتبه يكفي احتياجاته وسداد فواتيره.

وعن المساعدات البريطانية لأوكرانيا، قال إن بريطانيا في وضع صعب، ومع ذلك تقدم مساعدات لأوكرانيا لأن هناك مخاوف أنه إذا انتصرت روسيا فإنها قد تنتقل لبولندا وغيرها من دول حلف الناتو وهو موضوع سياسي وجيوسياسي ولذلك اتخذت الدول قرارًا بمساعدة أوكرانيا. 

وأوضح أن الإضرابات ببريطانيا زادت الأمر سوءًا، كما أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، لم يستمع لأي إضرابات ولم يحرك ساكنًا تجاهها ولم يتصل معهم لوضع حلول ويتجاهلهم، مؤكدًا أن هذا الأمر سيؤدي لزيادة الغضب والإطاحة بالحكومة.

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