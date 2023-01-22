خدعوك فقالوا.. مصر لا تبنى مصانع

مع كل تحدٍ تواجهه الدولة المصرية يعمد «صُناع الأكاذيب» و«الذين فى قلوبهم مرض» و«المؤلفة جيوبهم» إلى ترديد مجموعة من «الافتراءات المنمقة» لعل أبرزها «مصر مبتبنيش مصانع».

يقولون: لماذا لا تهتمون بالمصانع كما تفعلون مع الطرق والكبارى؟.. ويقولون: لماذا لا تقيمون المصانع بدلًا من الاهتمام بمشروعات مثل العاصمة الجديدة؟

وهم ينشرون هذه الأكاذيب اعتقادًا بأن المواطن لا يعرف ولا يعى ما يدور ويجرى على أرض مصر.

نعم؛ تهتم الدولة بالكبارى.. لكنها تهتم أكثر بالمصانع.. تهتم الدولة بالمدن الجديدة.. نعم ولا شك فى ذلك.. لكنها لا تغفل أن تقيم مجمعات صناعية فى طول البلاد وعرضها.. أو من الإسكندرية إلى أسوان كما درج التعبير.

لقد أقامت الدولة المصرية منذ عام ٢٠١٤، حين تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية، آلاف المصانع التى تعمل فى كل المجالات والقطاعات.. لكن للأسف البعض لا يعرف.

البعض لا يعى أن الدولة تقيم أكبر مصنع للغزل والنسيج فى العالم.. والبعض لا يعرف أن الدولة بنت نحو ١٧ مجمعًا صناعيًا تضم آلاف الوحدات الصناعية.

والبعض ينسى المنطقة الصناعية فى الروبيكى.. والمناطق المشابهة لها فى محافظات أخرى غير العاصمة.

يتناسى البعض عن جهل أو عمد أن الدولة تقيم مصانع للمنتجات الغذائية والمنسوجات وغير ذلك.

حتى الأسلحة والذخائر أقامت الدولة سلسلة غير مسبوقة من المصانع التى تتولى إنتاجها.

إنها ملحمة مصرية متكاملة تمضى فيها الدولة بالتوازى.. لا تترك قطاعًا ولا تهتم بقطاع على حساب آخر.

لكن هؤلاء الذين لا يفهمون معنى الدولة ولم يدرسوا أى شىء فى حياتهم ويعتقدون أن إدارة الدول كما المقاهى التى يجلسون عليها.. هؤلاء يشوهون هذا المسار المتوازى.

فى السطور التالية شىء مما تحقق على الأرض فى ملف الصناعة نضعه أمامكم وأمام هؤلاء، عل بعضهم يعود إلى رشده ويبعد عن الإرجاف والكذب.

مشروع إنتاج الحرير بمركز نقادة.. قنا

يقع المشروع على مساحة ٢٠ فدانًا كمرحلة أولى من المشروع، بينما ستقع المرحلة الثانية من المشروع على مساحة ٢٠٠ فدان، ستجرى زراعتها بأشجار التوت المتقزم، وتبلغ التكلفة الإجمالية ٢٠ مليون جنيه.

مصنع إنتاج المواسير البلاستيك.. الوادى الجديد

مقام على مساحة ١٠ آلاف م٢ بتكلفة ٢٧ مليون جنيه، ويتكون من خطوط إنتاج مستلزمات الرى وتصنيع مستلزمات المرافق من مواسير ووصلات خطوط الصرف الصحى ومياه الشرب بطاقة إنتاجية تصل إلى ١٥ طنًا/ يوم.

المجمع الصناعى الحرفى بالعريش.. شمال سيناء

يقع بالمنطقة الحرفية بالمساعيد، ويتكون من عدد ٤٨ وحدة منها ٤٣ وحدة كاملة التشطيب ومجهزة بالماكينات والمعدات اللازمة للتشغيل، حيث يشمل أنشطة النجارة والحدادة والألوميتال وتعبئة المواد البقولية ووحدات البلاستيك، بتكلفة ٥٠ مليون جنيه.

مصنع الدرفلة.. الفيوم

يقع بمنطقة الفتح الصناعية بكوم أوشيم، على مساحة ٦٧٠٠ متر مربع، بتكلفة ١٠٠ مليون، ويوفر ٧٠ فرصة عمل.

مصنع لتجفيف وتقطير النباتات الطبية والعطرية.. الفيوم

على مساحة ٣ آلاف متر مربع، بتكلفة ٥٠ مليون جنيه، ويضم أقسام الفرز والتجفيف والتجهيز والغربلة والتحجيم والفصل والتصنيف والتخزين، ويتم تصدير المنتجات إلى عدد من الدول الأوروبية «إنجلترا وفرنسا وألمانيا وهولندا»، فضلًا عن الدول العربية.

الشركة المصرية لمنتجات الفوم.. الفيوم

على مساحة ٣ آلاف متر مربع، بتكلفة ٤٠ مليون جنيه، ويتم تصدير ٣٠٪ من إنتاج المصنع إلى دول أوروبا وعدد من الدول العربية.

مصنع الحاسب اللوحى «التابلت» الجديد.. بنى سويف

يقام بمجمع مصانع سامسونج؛ باستثمارات تصل إلى نصف مليار جنيه فى إطار استراتيجية الدولة لتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى للتابلت التعليمى وفى ضوء المبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات»، ويسهم إنشاء المصنع فى توفير حوالى ٥٠٠ فرصة عمل، كما يوفر التدريب لعدد ألف فنى على أحدث التقنيات.

مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة بمنطقة بياض العرب.. بنى سويف

على مساحة ٧٠ فدانًا، حيث يضم ٢٦٦ وحدة صناعية موزعة على ٢٠ هنجرًا، بمساحات متفاوتة، مخصصة للاستخدام فى إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، تشمل أنشطة غذائية، وكيماوية، وهندسية ومبانى خدمية وإدارية، وبنكًا، منافذ بيع ومبنى للمعارض، وذلك بهدف التسويق لمنتجات المجمع الصناعى، وبلغت تكلفة المجمع ٩٠١ مليون جنيه.

المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز- silo foods.. المنوفية

على مساحة ١٣٥ فدانًا، المرحلة الأولى منها ١٠٢ فدان، وتضم مصنعًا لإنتاج البسكويت، ومصنعًا لإنتاج المكرونة، ومصنعًا لإنتاج المخبوزات، ومصنع «الروتو» لإنتاج المصنوعات المرنة لتعبئة منتجات البسكويت والمكرونة والمخبوزات، ومصنع الدوبلكس لإنتاج العلب، ومصنع الكرتون.

المنطقة الصناعية غرب طهطا

على مساحة ٩١٢ فدانًا تقريبًا، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى ٢٣٠ فدانًا مقامة بها ٢١٥ مشروعًا بتكلفة استثمارية ٤٣٩ مليون جنيه، تتنوع بين الصناعات الكيماوية والهندسية ومواد البناء والأخشاب والنسيج والأقطان والأعلاف والمواد الغذائية.. إضافة إلى مجمع الأثاث، والذى يشغل مساحة ١٧٠ فدانًا، ويهدف إلى تطوير صناعة الأثاث ورفع قدرتها على المنافسة والتصدير للخارج.

مصنع تجفيف وغربلة النباتات الطبية والعطرية

على مساحة ٤ آلاف متر مربع، بتكلفة ٥٠ مليون جنيه، ويتم تصدير المنتجات إلى دول أمريكا وكندا وأستراليا وألمانيا.

مجمع الصناعات بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة.. المنيا

على مساحة ١٩ فدانًا، حيث يضم ٦٨ وحدة صناعية بتكلفة ٢٨٤ مليون جنيه، وتبلغ مساحة الوحدات الصغيرة ٤٣٢ مترًا مربعًا، بينما الوحدات الكبيرة ٧٩٠ مترًا مربعًا، وتصل إلى مساحة ٨٠٠ متر مربع.

مصنع تدوير المخلفات البلدية بالمنزلة.. الدقهلية

على مساحة ١٢٫٥ فدان، بطاقة استيعابية ٦٤٠ طنًا يوميًا، بتكلفة ١٥٠ مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة، ويخدم عدد ٦ مراكز.

مصنع الغزل الرفيع بالمدينة الصناعية بالروبيكى

تم إنشاء وافتتاح مصنع الغزل الرفيع بالروبيكى، حيث تمت إقامة المصنع على مساحة ١٦٫٥٠٠ م٢، ويعمل بطاقة إنتاجية ٤٫٥ طن يوميًا، والبنية التحتية تسع طاقة تصل إلى ٩ أطنان يوميًا من الغزل الرفيـع.

تطوير مصنع تدوير المخلفات بأجا.. الدقهلية

إعادة تأهيل معدات خطوط الفرز القديمة بالمصنع، وإضافة خط فرز جديد بطاقة إجمالية ٨٠٠ طن يوميًا، حيث يستقبل المصنع المخلفات المتولدة بمراكز أجا ومدينة ميت غمر.

مصنع الغزل السميك.. القاهرة

تم إنشاء وافتتاح مصنع الغزل السميك بالمدينة الصناعية الروبيكى ، حيث إن المصنع مقام على مساحة ١٩٫٧٨٠ م٢، بطاقة إنتاجية ٩ أطنان/ يوم متوسط النمرة ١/٣٦.

مصنع اليوريا ونترات الأمونيا.. أسوان

تبلغ طاقته الإنتاجية ١٢٠٠ طن يوميًا من الأمونيا واليوريا المحببة، وبلغت تكلفة التطوير أكثر من ١١.٦ مليار جنيه.

المجمع الصناعى بمدينة البغدادى.. الأقصر

يعد أول المشروعات الصناعية فى محافظة الأقصر، ويقع على مساحة ٤٩.١٧ فدان بما يعادل ٢٠٦.٥١٤ م٢ «٢٠٦ آلاف متر مربع»، وبلغت تكلفة إنشاء المشروع ٨١٦ مليون جنيه تقريبًا.

مصنعا الصباغة والطباعة بالروبيكى

تم إنشاء وافتتاح مصنعى الصباغة والطباعة بالمدينة الصناعية بالروبيكى، حيث تبلغ مساحة مصنع الصباغة ٢٦٫٢٤٤ م٢، ويضم ١٨ ماكينة بإجمالى طاقة إنتاجية ٤٠ ألف طن/ اليوم من الأقمشة المنسوجة، و١٠ أطنان/ اليوم من التريكو الدائرى.

مصنع للكمامات الطبية.. دمياط

بتكلفة بلغت ١.٢ مليون جنيه.

مجمع الصناعات الصغيرة بغرب جرجا.. سوهاج

على مساحة ٦٥ فدانًا بتكلفة بلغت ٨٥٨ مليونًا و٣٠٠ ألف جنيه، ويضم ١٧٨ وحدة صناعية.

المنطقة الصناعية بـ«هو» نجع حمادى.. قنا

تضم ١٩١ مصنعًا، وإجمالى التكلفة المالية لهذه المصانع يصل إلى ٧٢٠ مليون جنيه، وتسهم فى توفير فرص عمل لأكثر من ٧٠٠٠ شاب وفتاة من أبناء المحافظة.

مصنع لإنتاج الرخام والجرانيت بالعين السخنة.. السويس

على مساحة ٢٣٠ فدانًا، ويضم خطين لإنتاج الرخام وخطين لإنتاج الجرانيت وخطين لمعالجة المنتجين معًا، ويعمل بطاقة إنتاجية «١٫٥» مليون م٢ من الرخام والجرانيت.

مصنع إنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر.. جنوب سيناء

على مساحة ٢٣٠ فدانًا، ويضم خطين لإنتاج الرخام وخطين لإنتاج الجرانيت، ويعمل بطاقة إنتاجية «١٫٥» مليون م٢ سنويًا من الرخام والجرانيت.

مصنع إنتاج الإطارات.. بورسعيد

يقع بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وهو الأول من نوعه فى مصر لإنتاج إطارات النقل، يقام على مساحة ٧٥ ألف متر مربع، باستثمارات أكثر من ٣ مليارات جنيه.

مصنع الأسمنت الجديد.. سوهاج

على مساحة ١ مليون متر مربع، كما تم تخصيص ٢ مليون متر مربع للمحجر، ويشمل المجمع مصنعًا للأسمنت، ومصنعًا للحوائط الأسمنتية، ومصنعًا للخرسانة الجاهزة، وخط إنتاج للطوب الأسمنتى.

مصنع المواسير والوصلات البلاستيكية

تبلغ التكلفة الاستثمارية للمصنع ٧٠ مليون جنيه، وينتج ٥ آلاف طن سنويًا من مواسير متعددة الأقطار ووصلات بلاستيكية متنوعة.

مصنع النسيج المستطيل

تم إنشاء وافتتاح مصنع النسيج المستطيل بالمدينة الصناعية بالروبيكى، حيث تمت إقامة المصنع على مساحة ١١٫٢٣٦م٢، كما تم تصميمه لإنتاج الأقمشة المنسوجة عرض ١٨٠سم.

مصنع التريكو الدائرى

تم افتتاح مصنع التريكو الدائرى بالمدينة الصناعية بالروبيكى، حيث تم تصميم المصنع على مساحة ٦٠٠٠ م٢، ويضم ٣٥ ماكينة متنوعة إيطالية الصنع.

مصنع لتدوير المخلفات الصلبة.. أسيوط

على مساحة ٥٠ فدانًا، بمبلغ ٢.٤ مليون يورو، بطاقة إنتاجية ٣٣٠ طنًا فى اليوم.

مصنع إنتاج ذخائر الأسلحة الصغيرة

يمتلك المصنع عدة خطوط إنتاجية حديثة تعمل بأحدث النظم التكنولوجية فى مجال تصنيع ذخائر الأسلحة الصغيرة.

منطقة صناعية متكاملة فى مدينة أبوزنيمة.. شمال سيناء

على مساحة ٣٩٠٨ أفدنة، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع ٤ مليارات جنيه.

المجمع الصناعى النسيجى بحوش عيسى.. البحيرة

يضم ٨٦٤ ورشة و٣ مصانع كبيرة و٦ مصانع صغيرة بحوش عيسى.

مصنع إنتاج المفجرات

تم إنشاء هذا المصنع بتكنولوجيا حديثة لإنتاج جميع أنواع المفجرات العادية والكهربائية اللحظية وغير الكهربائية، التى تستخدم لمعاونة القطاع المدنى لأعمال التعدين والمحاجر وشق الطرق، بتكلفة ٤٥ مليون جنيه.

مصنع لتدوير القمامة.. الفيوم

على مساحة ٣٥ ألف متر مربع، وتكلفت أعمال التطوير به ٦ ملايين جنيه.

مصنع المعاملات الحرارية

يشتمل على جميع عمليات المعاملات الحرارية بأنواعها المختلفة.

مصنع الرشاشات.. القليوبية

تتم فيه عملية تصنيع الرشاش متعدد الأغراض عيار ٧،٦٢ × ٥١ مم.

مصنع المسدسات

يتم إنتاج المسدس «حلوان عيار ٩ مم»، و المسدس «حلوان ٩٢٠».

مصنع إنتاج البنادق الآلية

يتم إنتاج البندقية الآلية عيار ٧.٦٢ × ٣٩ مم باستخدام أحدث نظم التصنيع بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة.

مصنع المعاملات السطحية

يتكون من ١٦ خط طلاء بأنواعه المختلفة، وقد زود هذا المصنع بوحدة لمعالجة الصرف الصحى حفاظًا على البيئة.