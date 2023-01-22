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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد انتهاء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 ورابط وخطوات تحريرها

الثانوية العامة
الثانوية العامة

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأحد، 15 يناير الجاري تسجيل استمارة الثانوية العامة من هنا يزداد بحث طلاب الثانوية العامة حول موعد انتهاء تسجيل استمارة الثانوية العامة الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم وكذلك رابط التسجيل والأوراق المطلوب وذلك للتقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 التي من المقرر أن تعقد في يونيو المقبل.

الأوراق المطلوبة لـ استمارة الثانوية العامة 2023 ورابط التسجيل

بالخطوات.. آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

موعد انتهاء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

موعد انتهاء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

من المفترض أن يستمر تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 لطلاب الثانوية العامة، الذي بدأ يناير 2023 بعد أن استلم كل طالب للبريد الإلكترونى الموحد من خلال منصة البريد الإلكتروني الموحد للتمكن من تسجيل الاستمارة حتى الثلاثاء 28 فبراير 2023 المقبل، وهو شرط  للتقدم لـ امتحانات نهاية العام الدراسي 2022-2023، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

الأوراق المطلوبة لـ استمارة الثانوية العامة 2023 ورابط التسجيل

رابط موقع البريد الإلكتروني وتسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة:

يستطيع طلاب الثانوية العامة استلام البريد الإلكترونى الموحد، من خلال منصة البريد الإلكتروني الموحد، عبر رابط موقع البريد الإلكترونى من هنــــــــــــــــــا.

يمكن تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي وإتباع الخطوات من خلال الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 من هنــــــــا.

خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة 2023:

تسجيل الاستمارة الإلكترونية

1- تبدأ الخطورة الاولى بالدخول على موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية من هنـــــــا.

2- ثم اختيار تسجيل دخول.

3- يقوم الطالب بإدخال البريد الإلكتروني الموحد.

4- ثم تظهر الاستمارة الإلكترونية.

5- مراجعة الطالب لبياناته المكتوبة، ومواد التخصص واللغة الاجنبية الأولى والثانية بكل دقة للتأكد من خلوها من الأخطاء.

6- تسجيل البيانات المطلوبة منه في الاستمارة، والتى تتضمن الصورة الشخصية ومواد التخصص والشعبة وغيرها من البيانات.

7- مراجعة البيانات بعد إدخالها مراجعة دقيقة.

8- الضغط على زر حفظ في نهاية الاستمارة.

9- الضغط على زر الطباعة لطباعة الإستمارة بعد حفظها.

10- اختيار حفظ الاستمارة الالكترونية كملف PDF لطباعتها في أي وقت وتسليمها للمدرسة.

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الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023:

بعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023، يشترط على الطالب طباعة استمارة الثانوية العامة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم وتسليمها لإدارة المدرسة، مع الأوراق المطلوبة الأخرى، كالتالى:

1. صورة شخصية للطالب مقاس 4*6، ويكون مدونا عليها اسم الطالب بالكمبيوتر.

2. طباعة الاستمارة الإلكترونية بالألوان.

3. أصل شهادة ميلاد طالب الثانوية العامة.

4. صورة من البطاقة الشخصية للطالب.

5. صورة من بطاقة ولي الأمر .

6. إيصال المصروفات الدراسية 505 جنيهات وصورة منه.

7. إيصال رسوم دخول الامتحان بـ210 جنيهات وصورتان منه.

8. إيصال تأمين التابلت بـ 105 جنيهات وصورتان منه.

9. 2 طابع صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10جنيهات.

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الأوراق المطلوبة لـ استمارة الثانوية العامة 2023 ورابط التسجيل

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