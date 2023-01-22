الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إنديان أكسبريس: الهند تنظر إلى مصر كبوابة رئيسية للأسواق فى إفريقيا وأوروبا

مصر والهند
مصر والهند

سلطت صحيفة إنديان اكسبريس الهندية، اليوم الأحد، الضوء على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند خلال هذه الفترة للاحتفال بيوم الجمهورية في الهند، وذلك بدعوة رسمية من رئيس الوزراء الهندي نارينداا مودي، مشيرة إلى أن زيارة الرئيس السيسي ستعمق العلاقات بين الهند ومصر التي خضعت لاختبار الزمن. 

وأشارت الصحيفة إلى أن الزيارة تؤدي إلى تعزيز وتعميق الشراكة التي أثبتت جدواها بين الهند ومصر، كما أن الهند حريصة على زيادة توسيع علاقاتها مع مصر، كلاعب رئيسي في السياسة في كل من العالم العربي وأفريقيا، كما يُنظر إليها على أنها بوابة رئيسية للأسواق في إفريقيا وأوروبا.

 وذكر التقرير أن الرئيس السيسي سيزور الهند في الفترة من 24 إلى 26 يناير، حيث سيجري خلالها محادثات واسعة النطاق مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ويحتفل بعيد الجمهورية ويتفاعل مع مجتمع الأعمال.

كما أنه من المتوقع أن توقع الهند ومصر حوالي ستة اتفاقيات لتوسيع التعاون في مجالات الزراعة والفضاء السيبراني وتكنولوجيا المعلومات بعد المحادثات بين مودي والسيسي في 25 يناير، فضلًا عن أنه من المتوقع أن يكون تكثيف التعاون الدفاعي والأمني أحد مجالات التركيز الرئيسية في المناقشات.

زيارات سابقة للرئيس السيسي 

وحسب التقرير إن السيسي سيرافقه وفد رفيع المستوى يضم خمسة وزراء وكبار المسؤولين، مشيرًا إلى أن الرئيس المصري سبق أن زار الهند في أكتوبر 2015 للمشاركة في القمة الثالثة لمنتدى الهند وإفريقيا، والتي تلتها زيارة دولة في سبتمبر 2016.

وهذه هي المرة الأولى التي تتم فيها دعوة رئيس مصر كضيف رئيسي في احتفالات الهند بعيد الجمهوري، كما تشارك فرقة عسكرية من الجيش المصري في عرض يوم الجمهورية.

وقالت الصحيفة إن السيسي سيُحظى بترحيب رسمي في راشتراباتي بهافان في 25 يناير، وسيستضيف الرئيس دروبادي مورمو مأدبة رسمية على شرفه في نفس الليلة.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بيان إن "الرئيس السيسي سيعقد اجتماعًا ثنائيًا ومحادثات على مستوى الوفود مع رئيس الوزراء حول القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك".

زيادة تعزيز وتعميق الشراكة ..مصر: بوابة رئيسية

وقالت وزارة الشؤون الخارجية إن العلاقة متعددة الأوجه بين البلدين تقوم على القيم الثقافية المشتركة والالتزام بتعزيز النمو الاقتصادي والتعاون في مجالات الدفاع والأمن والتقارب في القضايا الإقليمية والعالمية.

وقالت إن البلدين يعملان بشكل وثيق في منصات متعددة الأطراف ودولية، كما شهدت التجارة الثنائية انتعاشًا في السنوات القليلة الماضية.

وقد حققت التجارة بين الهند ومصر "ارتفاعًا قياسيًا" بلغ 7.26 مليار دولار أمريكي في 2021-22، وفقًا لاتفاقية الشرق الأوسط وإفريقيا، وجاء في التقرير أن "التجارة كانت متوازنة إلى حد ما، حيث بلغت الصادرات الهندية 3.74 مليار دولار أمريكي وواردات من مصر إلى الهند بقيمة 3.52 مليار دولار".

السيسي الهند الاحتفال الرئيس عبد زيارة الجمهورية

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وائل لطفي

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