أول تعليق من اتحاد الاسكواش على أزمة مصطفى عسل

علق عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، على بيان مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني والمصنف الأول عالميًا.

وأكد خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة "، والمُذاع عبر فضائية" etc" اليوم الأحد، أنه لا يوجد أي عقبات من جانب الاتحاد المصري للإسكواش.

وأضاف أن الاتحاد المصري للإسكواش يدعم كل لاعبيه بشكل تام، وليس لدي فكرة عن العقبات التي تواجه مصطفى عسل.

وطالب اللاعب بتقدم أدلة على كلامه لأنه مبهم وليس واضحاً إلى حد بعيد، متابعاً: "نحن في انتظار معرفة الصورة كاملة من خلال الفيديو الذي سينشره عسل، ونحن على أتم استعداد لمساندة اللاعب".

وعن انسحاب عسل من مباراة أمس ببطولة الأبطال المقامة في نيويورك، أوضح خليفة، أن العديد من اللاعبين قد تحدث لهم إصابة أو إرهاق نتيجة ضغط التدريب والمباريات، وقد يكون هذا ما تعرض له اللاعب مصطفي عسل في مباراة أمس.