«تموين دمياط»: إقامة 15 معرض «أهلاً رمضان» في الفترة المقبلة

كشف علي الغزاوي، وكيل وزارة التموين بمحافظة دمياط، عن مدي توافر واستقرار أسعار السلع في معارض "أهلا رمضان" في دمياط.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد،:"هنوصل لـ 15 معرضا من "أهلاً رمضان" في المحافظة في الفترة المقبلة".

وأضاف أن التجار المشاركين في معارض أهلا رمضان يطرحون السلع بسعر الجملة تضامنا مع المواطنين.

وتابع: "أخذنا قرار في مجلس المحافظة أنه يبدأ تحديد مكان في كل مركز عشان تكون معارض دائمة طوال السنة، ولدينا 33 منفذ ثابتة تبع الشركة المصرية ومنافذ الخدمة الوطنية، و44 سيارة تجوب مركز وقرى المحافظة لوصول السلع إلى الفئات الأقل دخلا".

وأشار إلى أن المعرض يوفر كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك في إطار دعم المواطنين.