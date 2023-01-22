الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

ماكرون: ندرس تسليم دبابات لوكلير الثقيلة الفرنسية إلى أوكرانيا

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد ، إن فرنسا لا تزال تدرس إمكانية تسليم دبابات لوكلير الثقيلة الفرنسية الصنع إلى أوكرانيا.

وقال "فيما يتعلق بالدبابات، لقد طلبت من وزارة الدفاع العمل عليها. لا شيء مستبعد" ، لكنه شدد على أن أي جهد لإرسال المعدات للمساعدة في صد الغزو الروسي يجب أن يتم تحديده وتنسيقه "بشكل جماعي" مع الحلفاء. بما في ذلك ألمانيا.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت ألمانيا ستوافق على إرسال دبابات ليوبارد 2 القتالية المطلوبة بشدة إلى الدولة التي مزقتها الحرب ، قال المستشار أولاف شولز إن البلاد كانت تتصرف دائمًا في الماضي "بالتنسيق الوثيق مع أصدقائنا وحلفائنا"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

من ناحية أخرى، حاول المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد طي صفحة خلافاتهما وأعلنا في باريس وحدة "المحرك" الفرنسي-الألماني ليصبح "رائدا في إعادة تأسيس أوروبا".

بمناسبة الذكرى الستين لتوقيع معاهدة المصالحة بين البلدين، فيما تجد القارة العجوز نفسها غارقة من جديد في الحرب منذ 11 شهرًا، أكد الرئيس الفرنسي أن هذا "الثنائي" سيقوم "باختيار المستقبل" كما "فعل عند كل نقطة تحول في البناء الأوروبي".

وقال في كلمة القاها بهذه المناسبة في جامعة السوربون إن "ألمانيا وفرنسا، لأنهما مهدتا الطريق إلى المصالحة، يجب أن تصبحا رائدتين في إعادة تأسيس أوروبا" واصفاً الجارين بأنهما "روحان في صدر واحد".

إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي المانيا فرنسا دبابات دبابات لوكلير وزارة الدفاع

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