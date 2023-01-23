«الأرصاد» تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 23 يناير 2023

توضح الهيئة القومية للأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 23 يناير 2023، حيث أرجع الخبراء اعتدال الجو إلى مرتفع السيبيري، حيث منع تأثير المنخفضات الجوية التي تحدث في أوروبا، حيث يمتد المنخفض إلى شمال المملكة العربية السعودية مما يمد كافة المحافظات بكتل هوائية نهارًا ورياح جنونية شرقية.

حالة الطقس اليوم الإثنين 23 يناير 2023

أكد خبراء الهيئة القومية للأرصاد الجوية عدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة والتي لن تبقى كثيرًا وذلك خلال شهر طوبة القبطي والذي يتميز بشدة البرودة ليلًا والذي يصادف شهور فصل الشتاء ( يناير وفبراير ومارس)، لذلك أصدرت الهيئة نصائح للمواطنين بعدم خفيف الملابس الشتوية والالتزام بها خاصة في ساعات الليل المتأخرة.

ويتوقع الخبراء استمرار ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية خلال ساعات النهار، حيث يسود طقس بارد في ساعات الصباح الباكر ومعتدل الحرارة نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويميل الطقس الدافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

فيما حذرت الهيئة من برودة الطقس خلال ساعات الليل على شمال البلاد حتى محافظات القاهرة الكبرى وشديد البرودة على جنوب البلاد وتصل الصقيع على المزروعات وسط سيناء.

نشرة درجات الحرارة المتوقعة في محافظات الجمهورية

أوضحت هيئة الأرصاد حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الإثنين 23 يناير 2023 وهي كالتالي:

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 20 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القليوبية العظمى 18 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سيناء العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 25 والصغرى 10 درجات مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 18 والصغرى 9 درجات مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط العظمى 18 والصغرى 9 درجات مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 18 والصغرى 9 درجات مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 9 درجات مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس العظمى 18 والصغرى 9 درجات مئوية.

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