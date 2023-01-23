مواعيد مباريات اليوم الإثنين 23 يناير 2023 فى الدورى المصرى الممتاز

يبحث عن مواعيد مباريات اليوم الإثنين 23 يناير 2023 في الدوري المصري الممتاز قطاع عريض من جمهور كرة القدم في كافة محافظات الجمهورية عقب حسم نادي الأهلي حتى الآن اللقب هذا الموسم عقب فوزه على نادي الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة خلال مباراة السبت الماضي مما زاد من فارق النقاط.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 23 يناير 2023

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23 يناير 2023 في الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي 2022_2023 والذي انطلق خلال شهر أكتوبر الماضي ويتصدر نادي الأهلي حاليا ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز 2023

وتجرى المباريات وفقا للجدول التالي:-

مباراة نادي فاركو ضد نادي إنبي في تمام الساعة 2:45 دقيقة عصرا.

مباراة نادي نادي أسوان ضد نادي الإسماعيلي في تمام الساعة 2:45 دقيقة عصرا.

مباراة نادي الاتحاد السكندري ضد نادي حرس الحدود في تمام الساعة السابعة مساءا.

مباراة نادي سيراميكا كيلوباترا ضد نادي طلائع الجيش في تمام الساعة السابعة مساءا.

ويمكن متابعة المباريات عبر شاشة مجموعة قنوات On Time Sports الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري المصري والتي يتابعها عدد كبير من مشاهدي رياضة كرة القدم و مصر والدول العربية.

مباريات الدوري الانجليزي موسم 2022/2023

تنطلق مباريات الدوري الانجليزي عادة في شهر أغسطس من كل عام وينتهي في شهر مايو ويشارك فيه 20 نادي رياضي كل منهم يلعب نحو 38 مباراة خلال الموسم ليصبح مجموع المباريات 380 في الموسم الواحد ويتابعه عدد كبير من مشجعى الرياضة في انجلترا وتقام المباريات عادة خلال يومي السبت والأحد وعدد قليل من المباريات تلعب في نهاية الأسبوع.

مباريات الدوري الانجليزي الممتاز اليوم كما يلي:-

مباراة نادي فولهام ضد نادي توتنهام هوتسبير في تمام الساعة الثامنة مساءا.

ويمكن متابعتها من خلال شاشة مجموعة قنوات bein sports القطرية والتي تحصل على حقوق البث المباشر لكثير من البطولات المحلية والعربية والدولية في مصر والوطن العربي.

تردد قناة On Time Sports لمتابعة مباريات الدوري

يمكن متابعة مباريات الدوري المصري الممتاز من خلال ضبط إشارة بث مجموعة قنوات On Time Sports وذلك عبر الاحداثيات التالية:-

قناة On Time Sports

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

معدل الترميز:75200.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الاستقطاب: رأسي.

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