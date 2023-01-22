الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مفاجأة.. مرتضى منصور يطالب الاتحاد بإعادة محمود علاء فى يناير

محمود علاء
محمود علاء

طالب المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري بعودة محمود علاء مدافع الفريق الأبيض المعار للاتحاد غدا، خاصة أنه تمت إعارته للنادي السكندري مجانا.

وقال رئيس الزمالك في المؤتمر الصحفي اليوم: "سنعيد المبالغ التي حصل عليها محمود علاء من الاتحاد، على أن يعود اللاعب للفريق في يناير الحالي".

وعقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا بحضور كل من اللواء علاء مقلد عضو مجلس الإدارة والمستشار أحمد جلال إبراهيم المستشار القانوني والرياضي لمجلس الإدارة وإسماعيل يوسف المدرب العام.

مرتضى منصور محمود علاء الزمالك الدورى المصرى

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