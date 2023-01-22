الأحد 22 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ألمانيا: نسعى لتقليص استخدام الوقود الأحفورى

الوقود الأحفوري
الوقود الأحفوري

أكد أولاف شولتس المستشار الألماني، أن التعاون بين فرنسا وألمانيا مهم لأوروبا، لافتًا إلى أنه ناقش مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مستقبل أوروبا وتقدمها.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون، نقلته قناة القاهرة الإخبارية: "اتفقنا على بعض النقاط بشأن الحرب بأوكرانيا، ندعمها ماديا وعسكريا، وعلى روسيا وضع حد للحرب في كييف".

من ناحية أخرى، كشف شولتس عن رغبة ألمانيا في تقليص استخدام الوقود الأحفوري، مؤكدًا أنهم نجحوا في مواجهة التحديات بفضل التعاون الأوروبي. 

شولتس المانيا أوكرانيا

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