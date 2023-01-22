العراق يكشف تفاصيل مقتل 5 إرهابيين بالضربة الجوية فى طوزخرماتو

كشفت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، عن تفاصيل مقل 5 إرهابيين بالضربة الجوية في قضاء طوزخرماتو.

وقالت الخلية في بيان وفق وكالة الانباء العراقية (واع)، "لاحقاً لخبر الضربة الجوية التي نفذت في قاطع شمال شرقي الدوز يوم امس الموافق 21 يناير، فقد شرعت القوات الخاصة بإسناد وتخطيط من قبل قيادة العمليات المشتركة والمقر المسيطر في طوزخورماتو، بتفتيش مكان الضربة الجوية".

وأضافت أنها "عثرت على خمس جثث للإرهابيين تم التعرف على اثنين منها والبقية على شكل أشلاء متناثرة، كما عثرت على أسلحة ومخازن عتاد، فضلاً عن مواد لوجستية، ومازالت القطعات الأمنية مستمرة في عملية البحث والتفتيش في المكان المستهدف".

الارهاب في العراق

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، الأربعاء، عن قتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية بكمين في وادي حوران بمحافظة الأنبار.

وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أبطال جهاز مكافحة الإرهاب نفذوا عملية نوعية بنصب كمين محكم في (وادي حوران) في محافظة الأنبار، استنادًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف، أن "العملية أدت إلى قتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية".



الاستخبارات والتحقيقات في العراق





كشفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، الثلاثاء، عن تفاصيل القبض على 10 متهمين بجرائم الإرهاب، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وذكر البيان، أن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، نفذت عمليات أمنية استخبارية استندت لمذكرات قضائية صدرت بحق متهمين بجرائم الإرهاب قدمت بحقهم شكاوى وأدلة عن انتمائهم لعصابات داعش الإرهابية وقيامهم بجرائم ضد المواطنين وتجارة الأسلحة.

وأضاف أن "مفارز الوكالة شرعت بواجبات متزامنة في عدد من المحافظات، أسفرت عن إلقاء القبض على 6 متهمين في محافظة كركوك واثنين في صلاح الدين ومتهم في ذي قار وآخر في البصرة"، لافتًا إلى أنه "تم استكمال الإجراءات التحقيقية أصوليًا".