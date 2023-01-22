الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«حياة كريمة» أحدثتْ طفرة في التعليم الصناعي داخل مركز الصف بالجيزة

حياة كريمة
حياة كريمة

أحدثتْ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» طفرة في التعليم الصناعي داخل قرى مركز الصف التابع لمحافظة الجيزة، وجاء ذلك من خلال ترميم المدارس وإدخال عليها الأجهزة والمعدات التي تخدم الطلاب في عملية التدريب والدراسة.

أحدثتْ طفرة في التعليم الصناعي 

في هذا الإطار، قال محمد أيمن، يبلغ من العمر٢٠ عامًا، حاصل على دبلوم فني صناعي، من مركز الصف بمحافظة الجيزة، يعمل نجارًا، إن مبادرة «حياة كريمة» حرصت على تطوير مدارس التعليم الفني بكافة الأدوات والمعدات التي تخدم الطلاب أثناء التدريب والدراسة، ولضمان جودة صناعتهم بعد التخرج ولمعرفة فتح ورش خاصة بهم والعمل في الصناعة والتجارة، لذلك قدمت الدولة المصرية متمثلة في مبادرة «حياة كريمة» تقديم الدعم الكامل لهم.

وأضاف «أيمن» أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتم بالتعليم الصناعي وتدريب الطلاب؛ لأنه يدرك أن الأسواق المصرية تحتاج إلى حرفيين ولتطوير الصناعة المصرية وإنتاج صناعات ذات جودة عالية، لافتًا إلى أن هذا الدعم حفّز الطلاب على العمل والتدريب داخل المدارس وأصبحوا يفكرون في تطوير ذاتهم إلى الأفضل وفتح مشروعات خاصة بهم.

وتابع: «أصبحت الأدوات متوافرة، ومن المتوقع حدوث طفرة في التعليم الصناعي والزراعي»، مؤكدًا أن أبناء القرى يحبون الدراسة الفنية لأنها تساعدهم على الحصول على عمل في أسرع وقت بعد تخرجهم وتضمن لهم مصدر رزق ثابت يستطيعون من خلاله الإنفاق على أسرهم وعلى أنفسهم.

المبادرة حياة كريمه التعليم الصناعى قرى الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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