كاتب صحفى: معارض «أهلًا رمضان» فكرة فى صلب المواطنة للفئات الأولى بالرعاية

قال الكاتب الصحفي شريف عارف إن فكرة إنشاء معارض "أهلًا رمضان" للمواطنين بأسعار مخفضة هي فكرة في صلب المواطنة وفي صلب الاستحقاق الذي تستحقه الفئات الأولى بالرعاية، فضلاً عن توفير كل احتياجات المواطنين في مكان واحد قبل بدء الشهر الكريم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أنه لا حديث في كل بيت مصري إلا عن الأسعار ولكن السبب الرئيسي في ذلك هو ارتفاع معدلات التضخم العالمية نتج عنه ارتفاع في أسعار السلع.

وأضاف أن الدولة أمام تحديات كبيرة منها توافر السلع بشكل دائم، فضلاً عن إعادة الانضباط للأسواق بأسعار تناسب الجميع.