الإفراج عن محاميى مطروح بعد حكم إخلاء سبيلهم

توجه عبدالحليم علام، نقيب المحامين، فور انتهاء جلسة محاكمة محاميي مطروح إلى مقر قسم شرطة مطروح، لمتابعة الإفراج عن المحامين الـ6، وفقًا لحكم المحكمة، وتم الإفراج بالفعل عن المحامين.

وبعد ذلك توجه النقيب العام للمحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، في حشد من قيادات النقابة، إلى مقر نقابة المحامين بمطروح، لأداء واجب العزاء في وفاة والد أحد المحامين المتهمين في قضية محامي مرسى مطروح.

ووجه عدد من المحامين الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية المحشدين الآن بمحكمة مرسى مطروح، لأداء واجب العزاء في وفاة والد أحد المحامين "سعيد عوض" المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محامي مطروح".

وقررت محكمة جنح مستأنف مطروح، في جلستها المنعقد اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد ميدان، نظر استئناف 6 محامين على حكم حبسهم عامين، إخلاء سبيل المحامين وحجز الدعوة للنطق بالحكم في جلسة 5 فبراير.

وعقدت المحكمة جلستها لنظر الاستئناف على الحكم الصادر بحبس 6 محامين بتهمة التعدي على موظفي المحكمة.

وفي بداية الجلسة أقر محام موكل عن موظفي المحكمة "المجني عليهم"، أن الواقعة مجرد مشادة كلامية، وأن المجنى عليهم يقروا بالعدول عن أقوالهم، وأن المحامين لم يتعدوا عليهم.

وطلبت المحكمة من الدفاع التحدث في الاتهامات المُوجهة للمحامين الـ6، وترافع عدد من المحامين بينهم عبدالحليم علام، النقيب العام ونبيل عبدالسلام، عضو المجلس ومقرر لجنة الحريات، ومجدي سخي وكيل النقابة العامة، وحسن أمين نقيب جنوب القاهرة، وسامح عاشور النقيب الأسبق.