أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد 22 يناير 2023 في مصر

شهدت أسعار الدواجن استقرارا اليوم الأحد في التعاملات المسائية،في بورصة الدواجن، وجاءت الأسعار كالتالي في بورصة الدواجن اليوم

أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد 2023

سجل سعر الفراخ البيضاء من 49 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الفراخ الساسو من 60 إلى 61 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الفراخ البلدي من 56 إلى 61 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم الأحد 22 يناير 2023

سجل سعر الفراخ الأمهات أبيض من 45 إلى 46 جنيهًا للكيلو.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 22 يناير 2023

وقد سجل سعر كتكوت أبيض عمر يوم من 9.25 إلى 9.50 جنيه للكتكوت.

و سجل سعر كتكوت ساسو عمر يوم من 7.25 إلى 7.50 جنيه للكتكوت.

تراوح سعر كتكوت بلدي عمر يوم بين 5 و5.50 جنيه للكتكوت.

بورصة الدواجن اليوم محمد عادل اليوم الأحد 22 يناير 2023

تراوح سعر كتكوت بط فرنساوي عمر يوم بين 6.25 و7.50 جنيه للكتكوت.

تراوح سعر كتكوت بط مسكوفي عمر يوم بين 15 و16 جنيهًا للكتكوت.

تراوح سعر كتكوت بط مولار عمر يوم بين 15 و16 جنيهًا للكتكوت.

تراوح سعر البط فرنساوي عمر يوم بين 24 و24.50 جنيه للكتكوت.

تراوح سعر البط مسكوفي عمر يوم بين 47 و47.25 جنيه للكتكوت.

تراوح سعر البط مولار عمر يوم بين 31 و32.50 جنيه للكتكوت.

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 22 يناير 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

بورصة الدواجن المرشد اليوم الأحد 22 يناير 2023

وتراوح سعر كتكوت رومي أسمر عمر يوم بين 16.50 و17.00 جنيه للكتكوت.

بينما سجل سعر كتكوت رومي بوم عمر يوم من 16.00 إلى 16.50 جنيه للكتكوت.

وسجل سعر كتكوت رومي برونزي عمر يوم من 16.50 إلى 17 جنيهًا للكتكوت.

بينما سجل سعر كتكوت رومي برونزي 500 جرام عمر45 يومًا من 44.00 إلى 44.50 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الأحد 22 يناير 2023

وسجل سعر البيض البلدي من 83 جنيهًا إلى 84 جنيهًا للكرتونة.

وسجل سعر البيض الأحمر من 84 إلى 85 جنيهًا للكرتونة.

وسجل سعر البيض الأبيض 81 جنيهًا للكرتونة.

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