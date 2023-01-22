الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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فن

أشرف غريب: اختيار أنغام لـ«حفلات الخميس» موفق وأتمنى عرض الحفلات على جميع شاشات المتحدة

أنغام
أنغام

أشاد الناقد الفني والموسيقي أشرف غريب بمشروع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الجديد، وهو "حفلات الخميس"، الذي أعلنت عنه الساعات الماضية بالتعاون مع النجمة الكبيرة أنغام.

وقال الناقد الفني والموسيقي أشرف غريب في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن الفكرة مميزة للغاية وفكرة استدعاء مشروع كوكب الشرق أم كلثوم بصوت النجمة الكبيرة أنغام، شيء رائع للغاية فمن الممكن وفقًا لظروف العصر المختلف تمامًا أن تكون تجربة مميزة.

وتابع أن حفلات أم كلثوم كانت تحوي حولها الجمهور من مصر والوطن العربي خلال هذه الفترة، واليوم تجربتنا مع أنغام ستكون مختلفة، وبالطبع ستراعي ظروف العصر ومن المقرر أن تقدم الشركة المتحدة الحفلات على قنواتها وسيكون ذلك خير عرض للتجربة، متمنيًا أن تذيع كل قنوات الشركة الحفل بشكل متزامن حيث نعرض أعمالنا بشكل مكثف مما يعمل على زيادة التعرض.

وأكد أن اختيار النجمة أنغام للمشروع موفق للغاية، وأن مصر دائمًا ما تحتل الريادة العربية ودعم أنغام لتقديم التجربة مميزة للغاية تخلق نموذجًا مصريًا خالصًا والتركيز على أنغام وتقديم تجارب موازية بأصوات مختلفة.

مصطفى كامل لـ«الدستور»: مشروع المتحدة «حفلات الخميس» يتماشى مع فكر نقابة الموسيقيين

وتقام أولى حفلات أنغام في هذا المشروع الضخم في الخميس الأول من شهر يونيو المقبل، ويقام الحفل الثاني في السادس من الشهر الذي يليه يوليو 2023 في أوبرا الإسكندرية، وتتابع بعدها الحفلات في الخميس الأول من كل شهر.

ومن المقرر أن تقدم أنغام أغنية جديدة في كل حفل من الحفلات، إلى جانب غناء مجموعة من أشهر أغانيها، كما ستقدم الشركة المتحدة موهبة غنائية جديدة وعازفًا جديدًا في كل حفل من الحفلات ضمن رؤيتها لإثراء الحياة الفنية في مصر، لا سيما أن الشركة قدمت أكثر من مشروع في هذا الإطار خلال السنوات الماضية.

حفلات الخميس.. أنغام تشدو فى حفل ضخم أول خميس من كل شهر برعاية «المتحدة»

ومشروع المتحدة مع أنغام يعتبر المشروع الأضخم لفنانة مصرية وعربية، خلال السنوات الماضية وكذلك الفترة الماضية، فلأول مرة تقدم المطربة حفلًا شهريًا على هذا النحو، الذي لا يقتصر على تقديم الأغاني السابقة لها ولكن إنتاج باقة جديدة من الأغاني وكذلك تقديم مواهب غنائية وموسيقية جديدة.

يذكر أن "حفلات الخميس" الأول من كل شهر تنظمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتُنقل الحفلات على القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية التابعة للشركة المتحدة.

هاني مهنى لـ«الدستور»: «حفلات الخميس» التي أطلقتها المتحدة خطوة عظيمة تستحقها مصر

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