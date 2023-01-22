رئاسة الوزراء العراقية تعلن توصيات تمكين المرأة اقتصاديًا

أشارت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الأحد، عن تقديم عدة توصيات لتمكين المرأة اقتصادياً، فيما أشارت إلى أنها بصدد إعداد قاعدة بيانات للقطاع الخاص المختص بالمرأة لبيان التحديات والمعوقات التي تواجه عملها.

وقالت ‏مديرة دائرة تمكين المرأة في الأمانة، يسرى كريم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "قدمت عدة توصيات ستتضمن الاستراتيجية الوطنية مع مبادرة المشرق والبنك الدولي لتقديم 6 ركائز خاصة مهمة لتمكين المرأة اقتصاديًا".

وتابعت أن هذه الركائز تتعاطى مع السياسات العامة بالجانب الاقتصادي ومراجعة مع البنك الدولي وتهتم بقضايا مراجعة القوانين والتشريعات التي تمكن المرأة اقتصادياً والشمول المالي وإمكانية أن تكون النساء قادرات على ولوج المال للذهاب الى الاقتراض والحصول على الأموال من قبل المصارف.

وأكدت أن أهم الأمور التي نعمل عليها هو إعداد قاعدة بيانات للقطاع الخاص والمختص بالمرأة، من خلال الجهاز المركزي للإحصاء لغرض إجراء مسح بالقطاع الخاص لبيان التحديات والمعوقات التي تواجه عمل المرأة لتقوم الحكومة وباقي الجهات بوضع الحلول الخاصة.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، لأخذ عينة كيفية بناء قدرات موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي، بمشاركة وزارات العمل والمالية والتعليم العالي، بالتعاون مع دائرة تمكين المرأة.

ولفتت إلى أن من أهم الركائز الأخرى التي نعمل عليها هي حضانات الأطفال، التي لها دور مهم في توظيف النساء، إضافة إلى أنها فرصة للنساء لترك أطفالهن في الحضانات والذهاب إلى العمل، وهذه الخطوة مدعومة من جهات دولية.