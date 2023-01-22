الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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رمضان عبدالمعز: من معجزات النبى عليه السلام تكثير الطعام

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إنه في عهد النبي عليه السلام، كان يوجد مكان في المسجد النبوي، يجلس فيه أهل الصفة وهم فقراء المسلمين وأكثرهم حاجة، وكان بمثابة تكافل وكرامة، وكان به كل شيء من الطعام والشراب.

دكة الأغوات 

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن هذا المكان موجود إلى الآن ويسمى "دكة الأغوات"، مؤكدًا أن من ضمن معجزات النبي عليه السلام هي تكثير الطعام، وخروج الماء من بين أصابعه.

واستدل على ذلك بحديث لـ"أبى هريرة" وكان من شدة جوعه قد ربط حجرًا على بطنه، وعندما رأه النبي عليه السلام، علم ما به فقال له "اتبعني يا أبى هرة، وعندما دخل منزل رسول الله أعطاه قدحًا من اللبن، وقال له ادعوا لي أهل الصفة، فما كان مني إلا أن أطاع الله ورسوله، وبعدها ناوله القدح وقال له أسقهم يا أبو هرة، وبعدما سقى الجميع منه قال له النبي أشرب يا أبى هرة، فشرب فقال لي اشرب ثانية فشرب، فقال أشرب ثالثة فقال له يا رسول لا أجد له مسلكًا"، وبعدها تناول النبي القدح فحمد الله وشرب الفضلة.

رمضان عبدالمعز معجزات النبي عليه السلام تكثير الطعام أهل الصفة

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