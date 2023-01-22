الأحد 22 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 5 سنوات لـ 3 متهمين بتعاطى المخدرات وغرامة 50 ألفًا بالإسكندرية

متهمين
متهمين

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، حكمًا يقضي بالسجن المشدد 5 سنوات، لـ3 متهمين بتعاطي مخدر الحشيش، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، عما أسند إليهم، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عدلي عباس الخولي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد السيد سعد والمستشار عبد الكريم أبو النصر، والمستشار خالد أحمد زكى، وسكرتير المحكمة عمرو زكي.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 24698 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة الدخيلة بضبط المتهمين، لتعاطهيما مخدر الحشيش بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أنه نفاذا لقرار النيابة العامة، بشأن تحريات المباحث، فإن التحريات دلت على قيام كل من "'ن.ف.س" سائق معدات، و" م.ا.م" سائق و"م.ب.م" عاطل، لتعاطيهم المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش.

وتبين من تقرير مركز الإسكندرية للسموم بالمستشفي الجامعي، إيجابية العينة المأخوذة من المتهمين لتعاطيهم مخدر الحشيش، وبمواجهتم أقروا في التحقيقات بتعاطيهم المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين على النيابة أحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها سالف الذكر.

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