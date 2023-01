شراكة بين WATCH IT وValU لتقديم حلول تمويلية ميسرة لدفع الاشتراكات السنوية بالتقسيط

أعلنت منصة WATCH IT، الرائدة في إنتاج وبث المحتوى العربي على الإنترنت، عن شراكة جديدة لتقديم تسهيلات لتمويل خطط اشتراكها السنوية مع منصة فاليو ValU، الرائدة في مجال "الشراء الآن والدفع لاحقًا" (BNPL) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سعيا لتعزيز نمط الحياة المتطور، وتقديم تسهيلات الى رواد WATCH IT، بإتاحة خطط تمويلية للاشتراكات السنوية المنصة، باستخدام حلول الدفع المريحة والمرنة التي توفرها «ڤاليو»، من 6 - 60 شهرًا.

تأتي الشراكة مع WATCH IT ضمن توقيع سلسلة من الشراكات الاستراتيجية بالعديد من القطاعات والتي أبرمتها «ڤاليو» لترسيخ مكانتها الرائدة في مجال الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور وبما يساهم في تلبية مختلف احتياجات العملاء دائمة التغير.

أكد عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن منصة WATCH IT هي بوابة لملايين المشاهدين للتمتع بمحتوى ترفيهي قوي ومتنوع وآمن لكل أفراد الأسرة، خاصة وأن المنصة استطاعت في سنوات قليلة أن تكون في الصدارة لتقديم أعمال درامية ووثائقية وبرامج متنوعة للمشتركين، مؤكدا أن التعاون مع شريك قوي في مجال التكنولوجيا المالية مثل ValU سيساعد على تعزيز انتشار المنصة أكثر على المستوى المحلي والإقليمي.

قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو» "متحمسون للشراكة مع «WATCH IT»، ويعد هذا التعاون بمثابة دليل إيجابي على التزامنا بالشراكة مع أبرز العلامات التجارية في مصر وإنعاش السوق من خلال إتاحة عروض تمويل مبتكرة وشاملة ومتنوعة للمستهلك، مضيفا بأن منصات بث المحتوى على الإنترنت حسب الطلب (VOD) أحدثت تغييرًا في صناعة مجال الترفيه، خاصة خلال جائحة COVID-19، موضحا أن منصة «WATCH IT» شهدت نموًا متسارعًا وثابتًا خلال السنوات الماضية وحققت شعبية كبيرة في مصر والمنطقة العربية، ونتطلع أن تكون هذه الشراكة فرصة لتعزيز خطط كل من «ڤاليو» و«WATCH IT» في النمو وتقديم أفضل الخدمات لعملائهم.

قالت نشوى جاد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة WATCH IT، "إن الشراكات بين الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا هو مكون أساسي لتحقيق النجاح وتقديم حلول مبتكرة للمستهلك، مشيرة الى ان الشراكة مع «ڤاليو» هي أبرز مثال على ذلك، معبرة عن فخرها بهذه الخطوة التي سيتم من خلالها تقديم حلول دفع مبتكرة ومتنوعة لقاعدة عملاء «WATCH IT» المتزايدة باستمرار، وذلك في إطار سعينا الدائم لتبسيط عمليات الاشتراك وتوفير طرق مختلفة للسداد، ففي خلال سنوات قليلة استطاعت «WATCH IT» أن تساهم في تطوير صناعة الترفيه في مصر والمنطقة العربية ولكي نستمر في مهمتنا علينا دائما التعاون مع شركاء مثل «ڤاليو» والتي تمتع بشعبية ومصداقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

أكد أحمد هاشم، رئيس مجموعة المبيعات والتجزئة بشركة «ڤاليو»، على أهمية الحلول التمويلية البديلة في المنطقة وقدرتها على مواصلة النمو، وذلك في ظل التوقعات التي تشير إلى نمو حجم معاملات الشراء الآن والدفع لاحقًا حول العالم إلى أكثر من 680 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025. وأضاف هاشم أننا ملتزمون بتعزيز قدرة عملائنا على الحفاظ على أسلوب حياتهم العصرية وذلك عبر مواصلة التوسع في شبكة التجار والشركاء من خلال توقيع الاتفاقيات الجديدة مثل اتفاقية الشراكة مع WATCH IT، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها الساحة خلال المرحلة الراهنة.

جدير بالذكر، شهد حجم الطلب على منصات البث عبر الإنترنت نموًا كبيرًا، ولعبت التطورات التكنولوجية دورًا محوريًا في الارتقاء بهذا القطاع الواعد، خاصة وأن في ظل تقدم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي المستمر حول العالم، تراجع اعتماد المستهلكين على الطرق التقليدية لعرض المحتوى، وبدأ البحث عن البدائل المبتكرة للبث التليفزيوني ومحتوى الفيديو التي تتميز بأسعارها المناسبة، وسهولة استخدامها، وبناءً على ذلك، تتيح منصة «WATCH IT» للمشتركين سهولة الوصول إلى عدد غير محدود من الأفلام والمسرحيات والبرامج التلفزيونية العربية، بالإضافة إلى المحتوى الموسيقي والرياضي وغيرها.

عن WATCH IT

تأسست منصة WATCH IT عام 2019، في خطوة لحماية الملكية الفكرية للمحتوى الدرامي والسينمائي المصري والعربي وعمل أكبر مكتبة من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والبرامج للمشاهد العربي في كل دول العالم. وتلعب WATCH IT دورا كبير منذ تأسيسها في إثراء المنافسة الفنية بتقديم محتوى متنوع من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمسرحيات، وجذبت ملايين المستخدمين بمحتواها الراقي.

بدأت WATCH IT في نهاية 2021 في التوسع في إنتاج الأعمال الأصلية Originals مع التوسع في عملية الاستحواذ على الأعمال المختلفة العربية وغير العربية، بهد تقديم محتوى مُختار خصيصاً لمشاهدة ترفيهية آمنة لكل العائلات حول العالم حرصا من المنصة على تقديم محتوي متنوع ومختلف لإرضاء جميع الأذواق والفئات مع الالتزام بالحفاظ على الأصالة والهوية المصرية والعربية، بهدف أن تصبح أكبر منصة محتوى عربي في العالم.

عن شركة «ڤاليو»

تم إطلاق شركة «ڤاليو» المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور عبر توظيف تكنولوجيا الخدمات المالية عام 2017، وهي شركة تابعة لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس القابضة. وتحظى الشركة بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 5000 نقطة بيع وأكثر من 550 موقع إلكتروني وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهر للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والسياحة والخدمات التعليمية والصحية وغيرها. وتنفرد «ڤاليو» بتقديم أسرع موافقات ائتمانية في مصر، وربط المستهلكين بقاعدة واسعة من محلات التجزئة ومواقع التسوق عبر الإنترنت وشبكة كبيرة من مقدمي الخدمات المختلفة.