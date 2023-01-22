أسعار الذهب عالميا بالدولار وسعر عيار 21 في مصر

ترتبط أسعار الذهب في مصر بأسعاره عالميًا والتي بدأت في تسجيل تراجع خلال الجلسة الأخيرة للتداول بضغط من ارتفاع قيمة الدولار ولكنه حسب الخبراء سجل ارتفاع في الأسابيع الخمس الأخيرة، بينما سجلت أسعار الذهب في مصر وخاصة عيار 21 تراجع إلى مستوى 1700 جنيه بعد ان تخطى سعره 1800 جنيه لعدة أيام.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار الذهب عالميا بالدولار وسعر الذهب عيار 21 في مصر.

أسعار الذهب عالميا

سجلت أسعار الذهب عالميا تراجع ملحوظ في الجلسة الأخيرة لها قبل يومين حيث توقفت التداولات في السوق العالمي منذ 20 يناير الماضي لتعود للعمل غدًا من الاجازة الاسبوعية ، ورغم التراجع الذي حققهته أسعار الذهب عاليما إلا أن حقق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

وانخفضت أسعار الذهب عالميا في الجلسة الاخيرة قبل الأجازة الاسبوعية 0.2 ب %إلى 1928.06 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى أعلى مستوى له منذ 22 أبريل عند 1937.49 دولار. وزادت الأسعار 0.4 % في الأسبوع الاخير ، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 %عند التسوية إلى 1928.2 دولار.

سعر الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 تراجع طفيف خلال تعاملات اليوم الأحد بقيمة 5 جنيهات مسجلًا للبيع 1,760 جنيه، وللشراء 1,780 جنيه مصري وجاءت أسعار باقي أعيرة الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم كالتالي:

تراجع الذهب عيار 24 وسجل للبيع 2,011 جنيه، وللشراء 2,034 جنيه منخفضًا 5.75 جنيه .

وسجل الذهب عيار 22 1,844 جنيه للبيع ، وللشراء 1,865 جنيه منخفضًا بنحو 5.25 جنيه .

وتراجع الدهب عيار 18 مسجلًا للبيع 1,509 جنيه، وللشراء 1,526 جنيه ، بقيمة 4.25 جنيه.

وسجل الذهب عيار 14 للبيع 1,173 جنيه ، وللشراء 1,187 جنيه منخفضًا 3.25 جنيه .

وتراجع الذهب عيار 12 مسجلًا للبيع 1,006 جنيه وللشراء 1,017 جنيه وبلغت قيمة التراجع 2.75 جنيه .

وبلغت سعر أونصة الذهب للبيع 62,555 جنيه ، وللشراء 63,266جنيه .

وسعر الجنيه الذهب للبيع 14,080 جنيه ، وللشراء 14,240جنيه .

سجل سعر الكيلو من الذهب للبيع 2,011,429 جنيه ، وللشراء 2,034,286 جنيه .