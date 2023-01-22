الشوط الأول.. مانشستر سيتى يتقدم على وولفرهامبتون بهدف هالاند

تقدم مانشستر سيتي على نظيره وولفرهامبتون بهدف نظيف، في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

هدف الشوط الوحيد سجله النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة 40، من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء بعد عرضية كيفين دي بروين، سكنت شباك خوسيه سا حارس مرمى الولفز.

ويقود هجوم السيتي في لقاء اليوم إيرلينج هالاند ويجاوره رياض محرز وجاك جريليش، بينما عاد كيفين دي بروين أساسيًا بعدما جلس على مقاعد البدلاء في لقاء توتنهام.

تشكيل مانشستر سيتى.. محرز وهالاند فى الهجوم أمام وولفرهامبتون

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: لويس، أكانجي، ستونز، لابورتي

خط الوسط: دي بروين، رودري، جوندجان

خط الهجوم: محرز، هالاند، جريليش