الأحد 22 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار النيكل اليوم.. الطن يسجل 28585 دولارًا

النيكل
النيكل

شهدت أسعار معدن النيكل ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات، اليوم، وسجل الطن نحو 28585 دولارا.

وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الفورية للنيكل "المستخدم في صناعة الصلب والإلكترونيات" بنسبة 2% إلى 28869 دولارا للطن، وأرجع الخبراء هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على النيكل مع قلة حجم المعروض في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

ورغم الارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار المعادن بسبب اختناقات سلاسل التوريد، توقعت مجموعة «جولدمان ساكس» انخفاض أسعار معادن البطاريات الرئيسية الثلاث الكوبالت والليثيوم والنيكل على مدى العامين المقبلين.

ونوهت إلى الدور الهام الذي ستلعبه المعادن في الاقتصاد العالمي خلال القرن الحادي والعشرين، ولكنها ومع ذلك، وبالرغم من الطلب المتزايد عليها، فإن المجموعة تتوقع تباطؤا في نمو السوق الصاعدة لقطاع المعادن في الوقت الحالي.

فبالنسبة لأسعار الليثيوم، توقعت المجموعة بأن يكون هناك «تصحيح حاد» ليصل متوسط سعر المعادن أقل من 54 ألف دولار للطن هذا العام، بانخفاض عن مستويات الـ60 ألف دولار وليستمر في المسار الهابط ليصل إلى مستويات 16 ألف دولار في عام 2023.

أما الكوبالت فترى المجموعة أن الأسعار قد تتراجع إلى مستويات 59.5 ألف دولار للطن في العام المقبل من مستويات الـ80 ألف دولار الحالية، بينما من المرجح أن يرتفع النيكل بنسبة 20% تقريبًا خلال بقية هذا العام إلى 36.5 ألف دولار للطن قبل أن يبدأ مساره الهابط.

ورغم هذه التوقعات المتشائمة لقطاع المعادن، فإن جولدمان ساكس تتوقع ارتفاع الأسعار مرة أخرى بدءا من عام 2024 في إشارة إلى توقعات بأن زيادة الطلب ستتغلب على نمو العرض الحالي بشكل أكثر مستدام.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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