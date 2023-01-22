الأحد 22 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الكندوز بـ180 جنيهًا.. أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم

اللحوم
اللحوم

شهدت أسعار اللحوم الحمراء استقرارًا ملحوظًا اليوم، وتراوحت أسعار البتلو ما بين 180 و200 جنيه للكيلو، واللحوم الكندوز تراوحت بين 180 و200 جنيه للكيلو.

أسعار اللحوم

أسعار اللحوم الضاني تراوحت بين 180 و220 جنيها.

أسعار الكبدة البلدي تراوحت بين 170 و180 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكبدة الضأن تراوحت بين 180 و210 جنيهات للكيلو.

أسعار اللحوم الجملي تبدأ من 160 جنيهًا للكيلو.

أسعار السجق البلدي تراوحت بين 160 و170 جنيهًا للكيلو.

أسعار الاستيك والبفتيك تراوحت بين 170 و180 جنيهًا للكيلو.

أسعار عرق التربيانكو تراوحت بين 160 و170 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم المفرومة تراوحت بين 150 و200 جنيه للكيلو.

أسعار كيلو كباب الحلة تتراوح بين 170 و240 جنيها.

اللحوم المستوردة

أسعار كيلو اللحم البرازيلي تراوحت بين 130 و150 جنيهًا.

أسعار كيلو الكبدة المستوردة تراوحت بين 100 و120 جنيهًا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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