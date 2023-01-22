دير البرموس يعتذر عن فتح أبوابه للزيارات يوم الثلاثاء.. ويؤكد: لا استثناءات

نوه الأنبا ايسذوروس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون والمعروف باسم دير البرموس أو دير سيدة البرموس، الى عدم وجود اتاحة لاستقبال الدير لاي زيارات يوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر يناير الجاري.

وقال رئيس الدير في بيان له ان عيد القديسين مكسيموس ودوماديوس سيكون قاصرا على رهبان الدير فقط، ولن يسمح بزيارة الدير طوال اليوم مع عدم توقع اي استثناءات في ذلك.

من جهة اخرى، صلى نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، القداس الإلهي في كنيسة القديسين دميانة والأنبا أبرآم بمدينة الأمل، وذلك بمناسبة عيد "عرس قانا الجليل" والذي يوافق أيضًا عيد استشهاد القديسة دميانة.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٣٩ من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة إبصالتس.

شارك في صلوات القداس والرسامة كاهن الكنيسة وعدد من كهنة القطاع وأسر الشمامسة الجدد.

وأحدثت رسامة الشماسة الجدد رنة فرح خاصة، حيث أنها أول رسامة لشماسة في الكنيسة.

كما زار مدير الديوان البابوي العام بالقاهرة المهندس رفيق الطوخي يرافقه وفد من مديري الإدارات بالديوان، مقر الديوان البابوي بالإسكندرية، حيث عقد لقاء مشترك، هو الأول من نوعه، حضره مدير الديوان البابوي بالإسكندرية، ومديرو الإدارات.

وألقى القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية كلمة افتتاحية رحب خلالها بوفد الديوان البابوي بالقاهرة، ثم عرض الوفدان نطاق عمل الإدارات المختلفة بالديوانين وسبل تطوير العمل والعلاقات والنقاط المشتركة.

كما تم استعراض خطة عمل عام 2023 لكل منهما، وبُحِثَت كذلك آليات تبادل الخبرات بين الديوانين، لتعظيم الاستفادة لكل منهما.