125 ألف محتج.. مظاهرات ضخمة في إسرائيل بسبب «حكومة نتنياهو»

تشهد إسرائيل مظاهرات ضخمة، ومتكررة، خلال الآونة الحالية، ضد الإصلاحات التي أعلن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، نيته في إدخالها على النظام القضائي.

وبلغ عدد المتظاهرين الإسرائيليين، مساء أمس، السبت، رقمًا قياسيًا، حيث تظاهر نحو 125 ألف شخص، كان غالبيتهم في العاصمة «تل أبيب»، حضرها قادة المعارضة الإسرائيلية، والعديد من أعضاء الكنيست السابقين.

أسباب المظاهرات في إسرائيل

منذ إعلان نتنياهو عن نيته إدخال إصلاحات على النظام القضائي، أوائل شهر يناير الجاري، وبدأ قادة المعارضة في الكنيست الإسرائيلي، وعلى رأسهم يائير لابيد – الذي كان يتولى رئاسة الحكومة سابقًا – في تصعيد خطابهم برفض تلك الإصلاحات.

ومن ثم، بدأت المعارضة الإسرائيلية في حشد المظاهرات – التي كانت شبه يومية في بداية الأمر – ودعوة أنصارها إلى تنظيم الاحتجاجات ضد إصلاح حكومة نتنياهو في النظام القضائي.

ماذا قالت المعارضة الإسرائيلية؟

شارك لابيد في المظاهرات التي شهدتها إسرائيل، أمس، مؤكدًا ضرورة العمل على منع نتنياهو من إدخال أية إصلاحات على النظام القضائي، مشددًا على أن التظاهرات سوف تستمر من أجل هذا الغرض.

وكذلك، شارك بيني جانتس رئيس حزب «معسكر الدولة» الإسرائيلية، قائلًا إن الإصلاحات التي يسعى إليها نتنياهو تؤثر على مسار إسرائيل، ويجب العمل على عدم إتمامها، فيما أوضحت ميراف ميخائيلي رئيسة حزب «العمل» الإسرائيلي، أنه لا يجب نتفاوض مع حكومة نتنياهو حول مدى أهمية تلك الإصلاحات من عدمها، واصفةً الحكومة الإسرائيلية الحالية بـ«المجنونة والخطيرة».

في السياق ذاته، أغلقت جهاز الشرطة الإسرائيلية العديد من الطرق الرئيسية بسبب التظاهرات، خاصةً في مدينتي تل أبيب وحيفا، ومدينة القدس المحتلة، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وقال يعقوب شبتاي مفوض جهاز الشرطة الإسرائيلية، إن عناصر الشرطة دورها الحفاظ على النظام العام، داعيًا المحتجين الإسرائيليين إلى التعبير عن رأيهم، والحفاظ على النظام في الوقت ذاته.