إصابة 4 مواطنين في تصادم بالمنيا

وقع حادث تصادم بين دراجة بخارية وتروسيكل بالطريق الزراعي (القاهرة ـ أسوان) أمام مركز ملوي، جنوب المنيا، أسفر عن إصابة 4 مواطنين.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية وتروسيكل بمركز ملوي، وأسفر الحادث عن وقوع إصابات، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة كل من مرسي.م،صالح.ص، عبد الفتاح. ش، خالد. م، بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات وكسور.

تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وإزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق مرة أخرى، والتحفظ على المركبات تحت تصرف جهات التحقيق.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية.