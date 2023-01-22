الأحد 22 يناير 2023
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paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

خَلاصْ

جريدة الدستور

غُنَّةٌ فى غرامك

والليل مُهْلُ

وخطوُكَ مرتَهَنٌ بالرمالِ الكثيرةِ

والصهدُ خارطةُ المتسللِ للبيدِ فى عينِه أملُ

فتمهل وخذ بيدى

أيها الشجَرِى

أنا نَفَرٌ من دمائك

بعضُ حكاياكَ

ضوءٌ مقيمٌ لقولِكَ حين تقولُ

وظلُّ

أنا رجْعُ عينِكَ

حادثةٌ علقتْ فى زوايا ذواكرِكَ

انتبهتْ جُثَّتى مرّةً لخُطَاكَ البهيةِ

لما خبطتَ على البابِ ذات ضحًى قروىّ

وكنتُ ظميئًا

وليس بجرَّةِ بيتى شىءٌ يُبَلُّ

فقمتُ

وضوَّءتُ عينىّ بالأخضرِ المتلألئ فى إثر الخُطُواتِ

وحوَّط روحىَ ظلٌّ وطَلُّ

وإنْ هى إلا مؤامرة البيدِ للاحتفاءِ بعطرِ روائحكَ

انبثق النبعُ

مُغْتَسَلٌ باردٌ

وشَرَابٌ

وآيته مهرجانٌ من الطيرِ يحفو

على أفقه

ويرفرفُ مفترحًا خارجَ الدوحِ

ثم يُطِلُّ

وكثيرٌ من الخلقِ يأتون

خذ بيدى

الوقتُ يأفلُ

خذ بيدى

الشَّجَرِيُّونَ غيرك محضُ غبارٍ كذوبٍ

ومحضُ مؤامرةٍ

خُشُبٌ تتسنَّد فوق اليبابِ

وأعينهم ملؤُها حسدٌ مستديمٌ

وبُخْلُ

أنا صرتُ أعرفهم من ملابسهم

مُذْ عرفتُكَ

منذ انجلى فرحٌ قُزَحِى يُحَوِّطُ

ما ترتديه من الأزرق التركوازى

خذ بيدى

الوقتُ يأفلُ.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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