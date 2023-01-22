كوب وأربعة أطباق

انتهى الاجتماع، وعاود الاتصال بجار والده الذى كان قد اتصل به أثناء الاجتماع، أخبره الجار بأنَّ والده قد مات. وجد الكفن بالدولاب، فلقد اشتراه والده قبل الممات.

انصرف المعزُّون فى التاسعة مساءً. أغلق النوافذ، لا بُدَّ أيضًا أن يُحكم إغلاق الصنابير والمحابس قبل أن يبرَح المكان. دخل المطبخ، تذكَّر حينها أنَّ والده كان قد طلب منه أن يغسل له كوبًا وأربعة أطباق تركها فى الحوض، غسلها والده على أى حال.

بائعة الجرجير

انتهت من بيع كل حزم الجرجير إلا حزمة واحدة، حان وقت العودة للمنزل لكنَّها لن تفعل، ستذهب اليوم إلى المقابر.

سألت زوجة بواب العمارة عن مدفن السيدة العجوز التى رحلت منذ أسبوع، كانت تقضى عندها ساعتين يوميًا بعد أن تنتهى من عملها؛ لتسايرها فى الكلام مقابل مبلغ من المال. زوجة البواب هى من عرفتهما إلى بعضيهما، كانت العجوز قد طلبت إلى زوجة البواب أن تجد لها أحدًا تتحدث إليه، لم تجد الأخيرة أفضل من بائعة الجرجير، فغالبًا ما تنتهى من بيع جرجيرها سريعًا، ولم تكن لترفض مصدرًا جديدًا للرزق.

سارت فى طريقها للمدافن حاملة حزمة الجرجير، كانت تَتُوقُ حقًا للعجوز، لم تلتقيا منذ أسبوع كامل، كانت تَوَدُّ أن تبثَّها حزنها، وتستشيرها فى أمور شتى، تذكرت كيف صار صوت العجوز خفيضًا قبل موتها بأيام، أدركت حينها أن ذلك كان نذيرًا بقرب أجلها.

وصلت المقابر، بحثت عن الضَّريح، وجدَتْه بعد مشقة بالغة، ظلَّتا تتحدثان سويًا لساعات طويلة، صوت العجوز لم يكن خفيضًا، عاد سيرته الأولى، مرَّ الوقت سريعًا على نحو لم تتوقعه، شعرت بارتياح شديد، اتفقتا على موعد الغد، همَّت العجوز بدفع المبلغ المتفق عليه، أقسمت ألا تأخذ منها مليمًا واحدًا. قبل أن تغادر وضعت حزمة الجرجير على قبرها، فلقد كانت العجوز تحب جرجيرها.