الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ألكانتارا: جوارديولا وراء رحيلي عن برشلونة والانضمام إلى بايرن ميونخ

ألكانتارا وجوارديولا
ألكانتارا وجوارديولا

كشف الإسباني تياجو ألكانتارا لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي، سبب رحيله عن صفوف برشلونة في عام 2013.

وكان تياجو ألكانتارا قد قرر الرحيل عن صفوف برشلونة، لينضم إلى بايرن ميونخ الألماني في عام 2013، من أجل اللعب تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا، قبل أن ينتقل إلى ليفربول في صيف 2020.       

تياجو ألكانتارا يكشف سبب رحيله عن برشلونة في عام 2013

ونشرت شبكة "BT Sport" البريطانية تصريحات ألكانتارا، قائلًا: "لم أحصل على فرصة حقيقية ومنتظمة في برشلونة؛ بسبب وجود العديد من الأساطير، لذلك كان من الصعب حدوث ذلك".

وأضاف: "بيب جوارديولا كان سببًا في انضمامي إلى بايرن ميونخ؛ لأنني كنت بحاجة إلى اللعب والحصول على دقائق أكثر، وهو منحني ذلك".

وتابع: "لقد كان تحديًا كبيرًا بالنسبة لي في بايرن ميونخ، إنهم فريق كبير وقوي للغاية، ونجحت في التتويج معهم بلقب دوري أبطال أوروبا، كنت أتمنى ذلك وحققت حلمي".

وكان تياجو ألكانتارا قد توّج بلقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة في عام 2011، وبايرن ميونخ في عام 2020.

 

موعد مباراة ليفربول المقبلة في كأس الاتحاد الإنجليزي

يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره برايتون، يوم الأحد المقبل، في الساعة الثالثة والنصف عصرًا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعلى الصعيد المحلي، يتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة، متفوقًا على تشيلسي صاحب المركز التاسع بفارق الأهداف فقط، وخلف أرسنال صاحب الصدارة برصيد 47 نقطة.

وكان فريق ليفربول قد وقع في فخ التعادل السلبي مع نظيره تشيلسي، في مباراة القمة التي جمعتهما أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الواحد والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

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