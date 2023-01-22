عزف البصيرة.. قصة كفيفة تحدت إعاقتها لتصل إلى احتراف البيانو

في صالة للألعاب الرياضية وفي الجزء العلوي من جدار تسلق الصخور، حتى مع وجود سيارة تتسبب في الإرهاق من حولها، هذه هي كل الأماكن التي عزفت فيها على البيانو.

في الترويج للألعاب البارالمبية لعام 2016 ظهرت راشيل ستارريت في الفيديو إلى جانب مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

بداية عزف راشيل

بحسب موقع metro عزفت راشيل في أماكن لم تكن تحلم بها أبدًا، وهذه هي اللحظات التي اعتزت بها، وتقول: عندما يمكنني فعل الشيء الذي أحبه، هذا عندما أشعر بالسلام أكثر.. لقد كنت أعمى منذ ولادتي، مع بعض الإدراك الخفيف حتى عمري عامين.

كان بإمكان ستارريت أن ترى النور والظلام على ما يبدو، لكن ذلك اختفى في النهاية وهي الآن عمياء تمامًا، ولا تتذكر حتى كيف كانت تجربة الرؤية، لأنها معتادة على عيش الحياة كشخص كفيف، ولهذا السبب وكما توضح، تعلمت الاعتماد على حواسها الأخرى.

كانت المرة الأولى التي سمعت فيها العزف على البيانو عندما كانت في السادسة من عمري وكانت تجلس في مجلس مدرسة، ولم تكن أعرف حقًا ما كان عليه، لكنها فقط تتذكر أنها شعرت بالانجذاب الشديد إليه.

تعلم راشيل ستارريت الموسيقى

تقول ستارريت: أخبرت والديّ أنني أريد أن أتعلم فبدأت دروسًا غير رسمية وتدربت على لوحة المفاتيح الموجودة في المنزل، وفي تلك الأيام الأولى، كنت أعزف عن طريق الأذن وفي التاسعة من عمري، كنت قد أكملت الصف الخامس في البيانو، وهذا يعني ببساطة أنه يمكنني العزف على المقطوعات، فضلاً عن امتلاك معرفة كاملة بالمقاييس، وترتيب الأصوات، وقراءة الموسيقى ( بطريقة برايل، وليس البصر في حالتي) فضلا عن الاختبارات السمعية.

لذلك، عندما أخبرها أستاذها أن لديها إمكانات، لذا اقترحت أن تقدم بطلب إلى الكلية الملكية الويلزية للموسيقى والدراما، وتقول: كنت متوترة، لكنني كنت أعلم أنه سيكون أفضل مكان بالنسبة لي لأتحسن في شيء أحب القيام به.

التحقت ستارريت بمدرسة شمال لندن للبيانو لمدة خمسة فصول صيفية متتالية، ثم قضت عامًا بعد الانتهاء من المستويات A للعمل على مهارات الاستقلال الخاصة بي، واكتشفت طرقًا حول RWCMD، حيث بدأت دراستها الجامعية بعد عام، وتقول: من خلال الجامعة قمت بعمل إيراسموس لمدة سبعة أشهر في برشلونة قبل أن أكمل درجة الماجستير أيضًا، وأثناء دراستي، تلقيت تشخيص إصابتي بأسبرجر، مما مكنني من الحصول على دعم من الجمعية الوطنية للتوحد (NAS) للعيش بشكل مستقل في سكن الطلاب بعد عودتي من إسبانيا.

كان الحصول على هذا التشخيص منطقيًا للغاية، ولطالما كانت لديها مثل هذه الطريقة الدؤوبة لممارسة البيانو ومحاولة تصحيح الأمور، وهي تعتقد أن ذلك يساعد في الواقع على صقل مهاراتها بشكل أفضل.

في السنوات التي تلت التخرج، قامت ستارريت بالكثير مما تفخر به، فهي جزء من ثلاثي لموسيقى الجاز بدأته في الجامعة مع اثنين من زملائها في الفصل، حتى أنهم قدموا عروضا في مهرجانات Brecon Jazz في عامي 2020 و 2021، وتقول ستارريت: هذا هو الوقت الذي أشعر فيه غالبًا بأنني على قيد الحياة لأنه ينبض بالحيوية ويدخله الحشد أيضًا، كما لعبت حفلات كلاسيكية في أماكن محترمة مثل كنيسة سانت مارتن إن ذا فيلدز بلندن، حيث يجلس مئات الأشخاص في مساحة واسعة ذات أسقف عالية.

كانت ستارريت مؤخرًا جزءًا من مهرجان True Colors في اليابان، والذي كان عبارة عن حفل موسيقي مباشر من جزأين عرض الأشخاص ذوي الإعاقة في حفل موسيقي لا يُنسى، لقد كانت تجربة رائعة بالنسبة لها، وتقول: كنت أرتدي سماعة رأس لذلك كنت أستمع إليها وأحبها، وعندما يتعلق الأمر بأدائي، قمت بعمل مقطوعة موسيقية كبيرة مع بعض أصدقائي من إعلان ريو البارالمبي لعام 2016 - مثل توني دي، المغني الأسترالي على كرسي متحرك و ألفين لو، عازف الدرامز بلا ذراعين.

في المستقبل، ترغب ستارريت في الاستمرار في عزف الحفلات الكلاسيكية، ولكنها ترغب أيضًا في تطوير مجموعة موسيقي مع فرق أوركسترا مختلفة، كما أنها تستمتع حقًا بلعب الجاز، حيث يمكنها استخدام مهاراتي في الارتجال.