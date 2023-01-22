الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأهلى يخصص 3 ملايين دولار للمهاجم الأجنبى

الخطيب مع شركة الكرة
الخطيب مع شركة الكرة

قررت إدارة نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رفع الميزانية الخاصة للتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد لـ3 ملايين دولار، وذلك بسبب الطلبات المادية المبالغ فيها من قبل الأندية التي يتفاوض معها لتدعيم هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.

وكشف مصدر مسئول عن أن قرار رفع ميزانية شراء اللاعب الجديد لاحتواء ثورة الغضب الجماهيري بعد تأخر التعاقد مع مهاجم جديد واقتراب الميركاتو الشتوي من الإغلاق.

وأضاف المصدر أن الخطيب كلف أمير توفيق مدير التعاقدات بضرورة البحث عن مواصفات المهاجم الذي طلبه السويسري مارسيل كولر المدير الفني من أجل علاج العقم التهديفي الذي يعاني منه الفريق في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن هناك لاعبين مرشحين بقوة لارتداء الفانلة الحمراء بعد موافقة المدير الفني على التعاقد مع أحدهما حسب الاتفاق مع أنديتهما وفرض سياج من السرية على الأسماء حتى لا يتكرر سيناريو دخول الزمالك وبيراميدز في الصفقة والمزايدة على اللاعبين مثلما حدث مع البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي.

محمود الخطيب الاهلى المهاجم الأجنبي السويسري مارسيل كولر الميركاتو الشتوي 2023

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وائل لطفي

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