الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي ويسيم سيامة شمامسة جدد بكنيسة العذراء

ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بالحواصلية.

وخلال الذبيحة الإلهية، منح درجتي المرتل، والقارئ لبعض شمامسة الرعية، بمشاركة الأب عمانوئيل عبدالله، راعي الكنيسة.

وأعطى الأنبا باسيليوس كلمة العظة بعنوان سماع "كلمة الله والعمل بها". وفي نهاية القداس الإلهي، قام راعي الإيبارشية بتوزيع الشهادات التذكارية على الشمامسة المحتفى بهم.

وترأس الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، قداس النذور الدائمة للأخت فيكتوريا نبيل، من راهبات نوتردام دو سيون، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بالبربا.

جاء ذلك بمشاركة الأب بيشوي حبيب، راعي الكنيسة، وبعض الآباء الكهنة، والأخت أونة، رئيسة راهبات نوتردام دو سيون، والأخوات الراهبات.

وفي كلمة العظة، تحدث صاحب النيافة حول الحياة المكرسة، التي هي علامة لحضور، واستقبال لحياة الملكوت، مؤكدًا أن رسالة الراهبات تقوم على الحب، والمجانية.

كما ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، استقبل نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، ومسؤول اللجنة الأسقفية للشباب بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، ورؤساء اللجان الشبابية بالإيبارشيات، وذلك بدار الضيافة، التابع للمطرانية.

وأعطى الأنبا باسيليوس كلمة لهم رحب فيها بالأنبا توما، وجميع أعضاء اللجنة الأسقفية للشباب، مؤكدًا أهمية دور الشباب، لخدمة الكنيسة.

تضمن اللقاء مناقشة الأعمال، التي أنجزت خلال الفترة الماضية، كما تم وضع الرؤية المستقبلية الخاصة بالمشاركة في المؤتمر العالمي للشباب، المقرر إقامته بالبرتغال، في الفترة من الحادي والثلاثين من يوليو المقبل، وحتى الثامن من أغسطس القادم، بالإضافة إلى مناقشة بعض الأمور المختلفة الأخرى.