الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

توفر 50% من الأسمدة.. صاحب حقل إرشادي بقنا يوضح مميزات الري الحديث

الأسمدة
الأسمدة

قال عبد العزيز هاشم مهدي، صاحب الحقل الإرشادي في قنا، إن الحقل الإرشادي لزراعة قصب السكر بالشتلات تجربة تستحق المغامرة، وأنه حول زراعة الحقل الإرشادي في البداية كان هناك تخوف من المشروع و لكن أصبح مميز.

وأضاف "مهدي"، خلال برنامج "هذا الصباح"، والمذاعلي فضائية "إكسترا نيوز"، أن زراعة الحقل الإرشادي بها مميزات أبرزها الري بالتنقيط وتوفير المياه  فلا يوجد هدر لها، وتوفير 40% من المياه، و50% من السماد ،ومقاومة الحشائش، و أنه من السهل مقاومة الحشائش في الحقل الإرشادي وذلك بدعم مدير الزراعة ومحافظة قنا.

- صاحب الحقل الإرشادي يكشف نسبة إنتاج المحاصيل 

وتابع صاحب الحقل الإرشادي، أن نسبة إنتاج المحاصيل من 60 إلى 70 % طن للفدان، بحسب دراسات المتخصصين، مقارنة بالزراعة التقليدية كان ينتج 45 طن للفدان.

 

بالشتلات الرى بالتنقيط الزراعة زراعة قصب السكر محافظة قنا

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وائل لطفي

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