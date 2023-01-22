المشدد 5 سنوات لسيدة شرعت في خطف طفلة بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمعاقبة ربة منزل السجن المشدد لمدة 5 سنوات؛ لاتهامها بالشروع في خطف طفلة عن طريق استدراجها بعيدا عن أعين أسرتها في شبرا الخيمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين تامر محمد رضا البرديسي، ومحمود منير خليل، وأمانة سر محمد شهاب.

كشف أمر الإحالة الخاص أن المتهمة "هبة. ص"، بدون عمل، مقيمة دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، شرعت في خطف الطفلة "دانة . أ" 3 سنوات، وكان ذلك بطريق التحايل.

وأضاف أمر الإحالة أن الواقعة تمت عن طريق التحايل من قبل المتهمة على المجني عليها، بأن استدرجتها لمكان قصي عن أعين أهليتها قاصدة خطفها، إلا أنه خاب أثر جريمتها لسبب لا دخل لإرادتها فيه، ألا وهو ضبط المتهمة والجريمة متلبسة بها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا من قبل الأهالي بضبطهم سيدة حاولت خطف طفلة بعد استدراجها بعيد أعين أهليتها بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتم ضبط المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.