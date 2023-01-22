الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط موقع وزارة التربية والتعليم 2023

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

بعد تساؤلات عديدة من قِبل أولياء الأمور والطلاب حول ما يخص الاستمارة الالكترونية للثانوية العامة 2022/2023، ازدادت محركات البحث حول موقع وزارة التربية والتعليم، إذ أكدت وزارة التربية والتعليم بأنه تم إتاحة التسجيل للطلاب على الموقع الالكتروني للوزارة يوم الأحد 15 يناير، مؤكدة أن آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 على الموقع الالكتروني للوزارة التعليم نهاية فبراير 2023، وذلك في خطوة تريح الطلاب من كثرة التساؤل حول ما يخلص الاستمارة الالكترونية. 

موقع وزارة التربية والتعليم 2023 

أكدت وزارة التربية والتعليم أن الطلاب يبدأون تسليم الاستمارة الالكترونية للمدارس يوم الأحد 12 فبراير المقبل، وأن آخر موعد لتسليم الطلاب المنتظمين الاستمارات الالكترونية للمدارس يوم الخميس 2  مارس المقبل، كما حددت وزارة التربية والتعليم موعد آخر لتسليم طلاب المنازل الاستمارات الالكترونية للمدارس يوم الخميس 6 أبريل المقبل، مشيرة إلى أنه لن يتم قبول أي استمارة لأي طالب تخلف عن هذه المواعيد مهما كانت الأسباب.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي

لـ3 صفوف.. تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

 بناء على القرار الوزاري رقم 141 لسنة 2022، يسدد الطالب رسم الامتحان باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها ومكتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم 2023 

ويزداد الجدل حول البحث عن موقع وزارة التربية والتعليم الذي يمكن الحصول عليه من هنا.. 

في الوقت نفسه تزداد تساؤلات الطلاب بشأن موعد ظهور امتحانات صفوف النقل، هذا الموعد الذي ظل محل تساؤل منذ ظهور نتيجة صفوف النقل للصفوف الابتدائية، ما جعل الجميع يتابع عن كثب موقع وزارة التربية والتعليم بحثا عن أخبار جديدة بشأن ظهور هذه النتائج التي يحاول بها الطلاب طمأنة قلوبهم بعد أشهر استذكار للدروس ليجنوا ثمار تعبهم. 

في الوقت نفسه يتابع طلاب الثانوية العامة باستمرار الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم للوقوف على التحديثات أولا بأول في أي أخبار تخص الثانوية العامة أو أي مرحلة أخرى من المراحل التعليمية التي تنشر بها وزارة التربية والتعليم أخبارا عنها. 

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أخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية استمارة الثانوية العامة 2023 الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة الاستمارة الالكترونية 2022 2023 الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة

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