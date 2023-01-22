محافظ الدقهلية: تطبيق القانون بكل حزم لمنع التعدي على أملاك الدولة

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارًا للثروة القومية للدولة، مشيرًا إلى تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وتابع "مختار" تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن المنصورة والمطرية وحي غرب المنصورة وشربين

والسنبلاوين لإزالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف.

وقالت رحاب المزين، رئيس مركز ومدينة المنصورة أنه تم متابعة تنفيذ أعمال إزالة في المهد لأعمال ستارة بالدور الثامن العلوي بحوض الزعفران وذلك بالاشتراك مع مركز الشرطه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

وقال محمد حمص رئيس المركز و مدينة المطريه انه تم متابعة تنفيذ ازالة في المهد لحاله بناء مخالف علي قطعه ارض املاك دوله ملك الهيئه العامه للتنميه الزراعيه والتعمير علي مساحه 70متر مربع وذلك بعمل بلوك طوب ابيض وحزام خرساني، كما تم ايقاف حالة بناء مخالف بالجسر الواقي بارض حسن الغوابي وتم التحفظ علي مواد البناء، كما تم ايقاف حالة بناء مخالف حيث تم فك الشدة الخشبية تمهيدا لصب سقف الدور الارضي بالمدينة علي مساحة 80 متر مربع وتم مصادرة مواد البناء والاخشاب وقد تمت الازاله بالكامل وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال جميع المخالفين.

كما قال سيد النخيلي رئيس حى غرب انه تم متابعة تنفيذ اعمال حملة على المبانى الكائنة بنطاق الحى لبيان المخالف منها و العقارات المخالفة التى تم اتخاذ اجراءات سابقة بشأنها و تمكنت الحملة من إيقاف أعمال وازالة أعمدة الدور السادس العلوى لعقار مخالف بمنطقه تقسيم هليوبليس من شارع الترعة، وذلك لمخالفة قانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ٧٩ وقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

وقالت غاده الحمادي رئيس المركز و مدينة شربين انه تم متابعة تنفيذ اعمال فك شده خشبيه لسقف اول علوي بقرية كفر الاطرش علي مساحه 130متر مربع وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

وقال احمد عبد العظيم رئيس مركز و مدينة السنبلاوين انه تم متابعة تنفيذ ازالة فورية لتعدي ببناء سور خارج الحيز العمراني بطول 8 متر وارتفاع 170 سم بقرية كفر بدوي التابعة للوحدة المحلية لقرية الحصاينة وتمت الازالة علي الفور وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.