الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حفرة تنهى حياة موظف أثناء التنقيب عن الآثار فى جرجا

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

لقي موظف مصرعه، حيث انهارت عليه حفرة بعمق 6 أمتار أثناء أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بناحية قرية المحاسنة دائرة مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج.

البداية بتلقي اللواء مدير أمن سوهاج، بلاغًا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بورود بلاغ بوفاة أحد الأشخاص أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بالمنطقة الصحراوية بدائرة مركز جرجا عقب انهيار ناتج الحفر عليه، وتم استدعاء قوات الإنقاذ البرى إلى مكان الانهيار، وتم استخراج الجثة ونقلها للمستشفى.

وتبين حدوث انهيار حفرة على شخص ووفاته بالمنطقة الصحراوية بناحية دائرة مركز جرجا، حيث تبين أنه أثناء قيام "فرج. م"، 38 سنة، موظف، "عاطف. ب" 34 سنة، نجار، بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار بالمنطقة الصحراوية بذات الناحية انهارت حفرة دائرية الشكل بقطر 4 أمتار وعمق 6 أمتار على الأول ما نتج عنه وفاته.

تم ضبط المتهم الثاني وأدوات الحفر المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بحثًا عن الآثار رفقة الأول، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

موظف الحفر والتنقيب الاثار الجثه محافظة سوهاج مركز شرطة جرجا

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وائل لطفي

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