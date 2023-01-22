«القاهرة الإخبارية»: سماع دوي انفجارات بمقر بلدية العاصمة الصومالية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بسماع دوي انفجارات قرب مكتب رئيس بلدية العاصمة الصومالية.

جاء ذلك بعد اقتحام مسلحين مقر رئيس بلدية في مقديشو، فيما صرح عمدة البلدية أنه لم يكن متواجداً أثناء الهجوم.

وفي وقت سابق قالت القيادة الأمريكية في إفريقيا، في بيان، إن ضربة عسكرية أمريكية أدت إلى مقتل نحو 30 من مسلحي حركة الشباب المتشددة بالقرب من بلدة جلعد الواقعة في وسط الصومال، والتي شهدت قتالًا عنيفًا بين الجيش الصومالي ومسلحين.

وأضاف البيان أن العملية التي وصفها الجيش الأمريكي بأنها "ضربة منظمة للدفاع عن النفس" نُفذت على بعد نحو 260 كيلومترًا شمالي العاصمة مقديشو، حيث تعرضت القوات الوطنية الصومالية لهجوم مما يزيد على 100 من مسلحي حركة الشباب.

وقالت القيادة الأمريكية في إفريقيا، الذراع العسكرية لوجود الحكومة الأمريكية في القارة، إنه لم يصب أو يُقتل مدنيون في الضربة، مشيرة إلى أن ثلاث سيارات دمرت.

واقتحم مسلحو الشباب قاعدة عسكرية صومالية في جلعد الجمعة وقتلوا سبعة جنود على الأقل، وفقًا لما ذكرته الحكومة الصومالية والجماعة المتشددة، وفجَّر المسلحون سيارات ملغومة، وأطلقوا نيران أسلحتهم لكن تم صدهم في نهاية المطاف.