الأحد 22 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الأحد 22 يناير 2023

أعلاف
أعلاف

استقرت أسعار الأعلاف اليوم الأحد في الأسواق، حيث بلغ سعر طن الذرة ” أرجنينى “ :14200 جنيه.

بينما بلغ سعر طن الذرة “برازيلى”: 14200 جنيه، فيما بلغ سعر طن الذرة ” أوكرانى “:14000 جنيه، في حين بلغ سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى”: 1850 جنيه، فيما بلغ سعر أردب الذرة الشامية : 1850 جنيه

وسجل سعر طن اعلاف طن كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 14200جنيه، وسجل سعر طن بذرة الصويا SB مستورد : 33000 جنيه، وسجل سعر طن كسب صويا محلى 44% : 30500جنيه، وسجل سعر طن كسب صويا 46% محلى: 31000جنيه، كما سجل طن صويا فول فات “ مستورد ” : 34000جنيه ارضه.

فيما سجل سعر طن صويا فول فات ”  محلى ” : 29100جنيه ” ارضه ” كما سجل سعر طن صويا هاى فات 43%” مستورد ” : 27700 جنيه، بينما سجل صويا هاى فات 43% ”محلي ” : 21900 جنيه ” ارضه ”

وبلغ سعر طن كسب عباد +36% : 17100 جنيه، فيما بلغ سعر طن جيلوتين ” مستورد ” : 40200 جنيه، في حين بلغ سعر طن جيلوتين ” محلى”: 40000 جنيه، وبلغ سعر طن ردة بران محلى : 9500 جنيه ، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة : 9700 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد ) ، وسجل سعر حمل تبن  520 جنيه، وسجل سعر قيراط البرسيم الحجازى، بينما سجل سعر قيراط البرسيم البلدي : 750 جنيه

وسجل  سعر طن اعلاف بادى 21300 جنيه ، كما سجل طن العلف نامى 21100 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 21000 جنيه للط  كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 20600جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 19700جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 17200جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 17100 جنيه للطن ، وسجلى سعر طن علف بياض 14%بـ 16800 جنيه.

الذرة الأوكراني ب14000جنيه والنخالة ب9700 أسعار الأعلاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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