الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الفنان التشكيلي مصطفى رحمة يدّعي سرقة حسابه بعد إعلان دار «الشروق» مقاضاته

الفنان التشكيلي
الفنان التشكيلي مصطفى رحمة

ادّعى الفنان التشكيلي مصطفى رحمة اختراق حسابه على فيسبوك خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد أن أعلنت دار «الشروق» مقاضاته.

وكتب مصطفى رحمة عبر فيسبوك: «تم اختراق حسابي بدءًا من مساء 20 يناير».

وجاء إعلان الفنان مصطفى رحمة بعد فترة قصيرة من بيان أصدرته دار «الشروق»، قالت فيه إنها مضطرة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مصطفى رحمة بعد أن نشر على حسابه اتهامًا للدار بتشويه كتاب «شمس الفكر» للأديب الراحل توفيق الحكيم وحذف أجزاء منه وهو الاتهام الذي ثبت عدم صحته.

واستغربت دار الشروق في بيان لها الواقعة، مؤكدة أن المدعي قرر عامدًا متعمدًا ألا يرى النص المنشور كاملًا وواضحًا وجليًا في صفحتي 53 و54 من طبعة دار الشروق، بل قام قاصدًا بإغفال هذه الفقرات الواضحة في طبعتها من الكتاب رغم أنه يفترض أن من بديهيات عمله دقة الملاحظة والتميز في الإحاطة العميقة بالتفاصيل، على حد تعبير البيان.

وقالت: «الأكثر إثارة للشبهات أنه لم يكتفِ بهذا الخداع والتدليس، بل بنى عليه مجموعة من الاستنتاجات المغرضة والاتهامات الكيدية بقصد الإضرار والتشويه اعتمادًا على ادعائه الكاذب المضلل وتعمده تجاهل الحقائق الواضحة واختلاق وقائع لم تحدث. وتجد دار الشروق نفسها آسفة وحزينة لاضطرارها لاتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية سمعتها وكل حقوقها المادية والأدبية».

رئيس التحرير

وائل لطفي

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