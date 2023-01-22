في إفصاح للبورصة.. أرباح النيل للأدوية ترتفع إلى 46.4 مليون جنيه خلال النصف الأول

كشفت المؤشرات المالية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، ارتفاع أرباح الشركة خلال أول 6 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 10.4% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها سجلت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 46.41 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل 42.05 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 500.26 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 440.73 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

يشار إلى أن النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، سجلت صافي ربح شامل الضريبة بلغ 45.4 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية نوفمبر 2022، مقابل 44.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل.

وقالت البورصة، في بيان اليوم الأحد، إنه تم خلال جلسة اليوم تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم النيل للأدوية لعدد 212,928 سهم بقيمة 9,060,086 جنيه.

يشار إلى أن النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، سجلت صافي ربح بلغ 104.8 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية أبريل الماضي، مقابل أرباح بقيمة 84.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

أظهرت المؤشرات المالية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، خلال الربع الأول من العام المالي 2021-2022، تراجع أرباحها بنسبة 16% على أساسي سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، أنها حققت أرباحاً بلغت 18.71 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 22.29 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 207.3 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 218.42 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وحققت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي ربح بلغ 64.42 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2020 حتى نهاية يونيو 2021، مقابل 93.38 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات الشركة لتصل إلى 755.51 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 812.54 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.